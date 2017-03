Première réunion de l’année de la commission SCAN

PAPEETE, le 21 mars 2017 - La commission du dispositif de soutien à la créatin audiovisuelle et numérique (SCAN) s'est réunie aujourd'hui. les membres ont fait le point sur les interventions du SCAN en 2016.



Depuis sa création en 2014, le SCAN a soutnu 62 projets, pour un montant global de 174 090 658 francs. En 2016, la commission a examiné 43 dossiers. 31 ont été aidés pour un total de 89 millions de francs. Parmi ces 31 projets, 26 concernaient l'audiovisuel et cinq faisaient partie du domaine numérique.



Un premier bilan permet de mesurer qu’un franc d’aide au titre du SCAN génère de 2,5 à 3,5 francs de dépenses locales, notamment sous la forme d’embauche de techniciens. Fort de ce constat, l’enveloppe du dispositif a été portée à 150 millions Fcfp en 2017.



Lors de sa réunion du 21 mars, la commission consultative SCAN a examiné 27 dossiers, sollicitant une aide de 80 millions Fcfp.



Pour rappel, le SCAN est un dispositif de soutien à la création audiovisuelle et numérique créé par la loi du Pays du 14 août 2014. Il vise à contribuer, dans le cadre du développement et de la professionnalisation de la filière audiovisuelle et numérique, au financement de la production, de la préparation, de la distribution et de la promotion, y compris par l'organisation de manifestations, d'œuvres audiovisuelles et de projets innovants du numérique à vocation patrimoniale et présentant un intérêt particulier d'ordre culturel, social, technique ou économique.