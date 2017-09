Première édition prometteuse pour le concours littéraire de la Délégation de la Polynésie française

PARIS, 15 septembre 2017 - La Délégation de la Polynésie française a remis, jeudi soir, les prix de son premier Concours littéraire, de nouvelles plus particulièrement. En tout, le Concours a réuni les plumes de 25 participants et neuf d’entre eux ont reçu un prix.



Un genre : la nouvelle. Un thème : le déracinement. De quoi inspirer les plumes polynésiennes, et plus encore, qui ont profité de ce concours pour approfondir, voire découvrir un talent pour l’écriture. Lancé à l’occasion du Salon du Livre de Paris, le premier Concours littéraire de la Délégation de la Polynésie française a rencontré un franc succès. Si plus d’une centaine de personnes ont montré de l'enthousiasme pour cet exercice, à la ligne d’arrivée, 25 nouvelles ont été déposées. " Ce n’est pas un exercice facile " admet Caroline Tang, déléguée de la Polynésie française à Paris, " la Polynésie, c’est une culture orale " souligne-t-elle. Effectivement, si la première des difficultés est d’entamer son récit, la tâche la plus ardue est d’y mettre un point final. Mais pour Caroline Tang, l’objectif de ce concours était surtout de susciter de nouvelles vocations.