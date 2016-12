Pour voter en 2017, inscrivez-vous avant samedi

PAPEETE, le 28 décembre 2016. Pour voter l'an prochain pour élire le prochain président de la République et les trois députés, il faut s'inscrire avant samedi sur les listes électorales.



En 2017, les Polynésiens voteront pour deux scrutins : la présidentielle et les législatives. Nous commencerons par voter pour le chef de l'Etat.

L'élection du président de la République se déroule en deux tours de scrutin. En métropole, le premier tour aura lieu le dimanche 23 avril 2017 et le second tour dimanche 7 mai 2017. En Polynésie française, nous voterons le samedi précédent. Les 577 députés siégeant à l'Assemblée nationale remettront leur mandat en jeu également en 2017. Le premier tour est prévu le dimanche 11 juin 2017 et le second tour le dimanche 18 juin 2017.

Mais pour glisser son bulletin dans l'urne pour ces deux élections, il faut être inscrit sur les listes électorales avant le samedi 31 décembre 2016. Pour l'occasion, de nombreuses mairies seront ouvertes samedi pour les retardataires.

Pour s’inscrire, il faut se présenter à la mairie de sa commune, muni :

- d'une pièce d’identité en cours de validité

- d'un justificatif de domicile comme une facture EDT ou téléphone établie à votre nom et datant de moins de 3 mois.

Si vous habitez chez vos parents, une attestation de vos parents rédigée sur papier libre certifiant que vous habitez chez eux. En cas de changement de domicile, vous devez également contacter la mairie de votre nouveau domicile pour être inscrit dans cette commune.