Pour les collectionneurs: 3 boutiques officielles

Depuis le 23 avril, il est possible d'acheter les produits officiels des 1ers Championnats du Monde de Va'a à la boutique officielle Kalea Va'a près du cinéma Liberty. Mais Bientôt deux autres points ventes seront mis à disposition.



Dans le cadre du financement des 1ers Championnats du monde de va’a marathon, 3 sources de financement ont été clairement identifiés :



• Subventions publiques

• Contributions des entreprises polynésiennes

• Fonds propres du COL



Au titre de ses fonds propres, le COL à mis en œuvre sa politique de merchandising en partenariat avec la société Kalea Design désignée à l’issue d’un appel à candidature lancé en 2016 auquel ont participé 4 entreprises locales.



C’est ainsi que la boutique Kalea Va’a située à proximité du cinéma Liberty à Papeete fut ouverte le 23 avril 2017 pour devenir le premier point de vente exclusif des produits dérivés de Tahiti va’a 2018.



Du 16 juin au 1er juillet, la boutique éphémère de l’aéroport de Tahiti Fa’aa sera exploité comme le deuxième point de vente des produits dérivés du COL, étant rappelé que plus de 100 000 personnes par mois fréquentes le hall de l’aéroport.



Enfin, le 3ème et dernier point de vente sera situé dans la Fan Zone à Aorai Tinihau du 22 au 30 juin inclus.