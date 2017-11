Pour le CESC, la réforme de la protection sociale généralisée devient "urgente"

PAPEETE, le 7 novembre 2017 - Ce mardi, les représentants du conseil économique, social et culturel ont étudié un projet de loi du Pays qui vient modifier une loi de 2015 relative aux conditions d'admission au régime de solidarité. Les membres du CESC dénoncent une vision morcelée et parcellaire de la réforme de la protection sociale généralisée.



Objectif de cette loi du Pays : centraliser les procédures d'admission et de renouvellement du régime de solidarité de Polynésie française (RSPF). Exit la direction des affaires sociales qui géraient l'instruction des demandes d'instruction et d'admission. Le projet de loi du Pays, qui modifie une loi de 2015 relative aux conditions d'admission au RSPF, prévoit de créer un guichet unique pour les demandes d'affiliation au régime de solidarité géré par la caisse de prévoyance sociale (CPS). Selon la procédure d'urgence, l'avis du CESC sur ce texte a été sollicité par le gouvernement.



Le CESC a indiqué qu'il n'était pas opposé à cette centralisation, à condition qu'elle permette d'améliorer l'efficacité et l'efficience des services concernés ainsi que la qualité du service rendu aux usagers. Le transfert des missions de la direction des affaires sociales à la CPS a un coût. Celui-ci a été évalué à 100 millions de francs. A ce propos, le rapport du CESC tranche : "Ce transfert de missions ne doit pas faire peser une charge supplémentaire sur les revenus du travail. Il serait intolérable que la charge évaluée à 100 millions de francs supportée aujourd'hui par le budget général du Pays, vienne émerger sur les régimes cotisants (RGS et RNS)." Les membres du CESC préconisent de préciser et définir les financements adéquats.