Portugal: une explosion dans une usine pyrotechnique fait 6 morts

Lisbonne, Portugal | AFP | mercredi 05/04/2017 - Une forte explosion a détruit mardi soir une fabrique de feux d'artifice du nord du Portugal, faisant au moins six morts alors que deux personnes étaient toujours portées disparues mercredi.

"A ce stade, six corps ont été trouvés et il y a encore deux personnes disparues", a déclaré devant la presse le secrétaire d'Etat à l'Intérieur, Jorge Gomes, aux abords de cette usine située dans une zone isolée de la commune de Lamego.

Le travail d'identification des six corps retrouvés et l'enquête sur les causes de l'explosion sont toujours en cours, a-t-il précisé.

Peu après l'explosion survenue mardi en fin de journée, les services de secours avaient découvert trois morts et laissé entendre qu'ils avaient peu d'espoir de retrouver des survivants parmi les cinq autres personnes qui se trouvaient présentes au moment de l'explosion.

Selon les médias portugais, le propriétaire de cette usine familiale, une de ses filles et deux de ses gendres figuraient parmi les victimes.