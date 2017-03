Portrait « Va’a' » : Kyle Taraufau, « Cette année, je veux être constant »

Ia orana Kyle, qu’est-ce que tu peux nous dire de ta course à tête reposée ?



« La course était très stratégique, c’était calme, il y avait du vent, il y avait aussi les grands noms du va’a. Il ne fallait surtout pas faire le lièvre et partir trop vite au début. En plus, je venais juste de reprendre la compétition je ne savais pas quel serait mon état de forme physique. Maintenant, la victoire, c’est un point positif. Ça motive pour le reste de la saison. »



Quel est ton objectif de cette saison ?



« L’objectif, c’est de rester toujours dans le top, être constant. Mon objectif principal, c’est de faire le Te Aito et essayer de bien marcher. Avec le Super Aito, ce sont les grandes courses de l’année. Je suis arrivé 7ème l’année dernière et en 2015, 3ème au général. Cette année Je vais tenter de faire mieux »



Comment ça va se passer pour toi au niveau de la préparation ?



« Je vais essayer de maintenir la même préparation. Je vais pousser un peu plus avant les grandes échéances. Je vais faire des exercices plus intensifs avec de plus longues séquences de rames. »



Est-ce que les championnats du monde rentrent dans tes objectifs de la saison ?



« On a des objectifs en V6, donc on va d’abord voir les priorités en club. Je pense qu’on va plus se consacrer aux courses locales comme la Hawaiki Nui. Mais ce serait une belle opportunité, parce que c’est chez nous et que c’est la première édition de longue distance. Si je peux, je le ferai, mais ça va être difficile. C’est le lendemain du Te Aito, il y aura des courses pendant cinq semaines d’affilée pendant cette période. »



Tu as des remerciements ?



« J’aimerais remercier toutes les personnes qui me soutiennent, ma famille, mes sponsors, Fai Va’a, Huahine Rame, Tahitian Spartan ou encore SRI Taravao. »



