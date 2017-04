Portrait – Teanatea Tetoe : « J’aime bien tout ce qui touche à la mer! »

Teanatea, raconte nous un peu comment tu as commencer le paddle ?



Au début, je ne faisais ça que pour le loisir, pour te donner un ordre d’idée, quand je faisais 200 mètres, c’était le miracle. Petit à petit, avec les copines ont s’est fait des sorties le week-end… C’était surtout pour évacuer mon stress, car j’avais un travail assez prenant. Entre-temps, je me suis mise à mon compte et depuis, c’est devenu une vraie passion et j’aime faire la course !



Qu’est-ce qui t’as donné envie de te lancer dans la compétition ?



J’ai eu un déclic quand j’ai commencé à vouloir mieux maîtriser la rame, à vouloir aller plus vite… Je me suis mise à regarder un petit peu comment faisait les autres et j’ai voulu m’améliorer.



Qu’est-ce qui te plaît tant dans ce sport ?



À la base, je faisais de la plongée sous-marine et de la chasse sous-marine… J’aime bien tout ce qui touche à la mer en fait ! En paddle, ce que j’aime, c’est le fait de pouvoir voir beaucoup de choses quand on fait des sorties, ça m’arrive souvent de voir des tortues, des poissons, des dauphins… C’est juste magnifique !



Pour toi, quelles qualités doit avoir un bon paddleur?



Il faut être très impliqué et la famille est très importante dans ce sport. S’il n’y a pas la famille autour qui te soutient et te motive, ça ne sert à rien. Il faut aussi beaucoup travailler et être persévérant et patient surtout… Car en paddle, tu ne réussis pas du jour au lendemain.



Si en 2016 Teanatea a marqué l’année avec plusieurs podiums au niveau local, la championne ne s’est pas encore fixée de programme pour 2017… Une chose est certaine, elle a pour objectif les championnats qu’elle compte bien terminer dans les meilleures conditions possibles.



