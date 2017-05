Portrait – Roland Tere : « Nous sommes fiers de représenter le Fenua »

Peux-tu revenir rapidement sur les sélectives ?



« Stratégiquement on a été les mieux préparés. C’était une boucle, il fallait être les premiers à chaque virage pour ne pas se faire rattraper. On s’est tenus à notre stratégie et ça a payé. Les autres nous talonnaient tout le long. À la fin, avant de passer l’arrivée, OPT revenait sur notre gauche, ils étaient à deux trois mètres avant la ligne, mais on a tout donné pour rester devant et garder la première place. La victoire était encore plus prestigieuse. On est vraiment satisfaits. On est très fiers, pour la plupart des membres du team ce sera la première participation à un évènement mondial. »



Comment expliques-tu l’absence de grosses écuries comme le team EDT ?



« D’après ce que j’ai entendu, ils se préparaient pour le paddle. Après, il y a une polémique, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Ce qui nous importait, c’était de remporter cette première place. C’est dommage, on préfère le challenge. Pourtant EDT s’était inscrit. »



Comment se déroule votre préparation ?



« Ça fait deux semaines qu’on se lève très tôt. On va à la salle à 4h30 avant d’aller travailler. Ce rythme va durer encore une semaine d’après le coach. On attend l’échéance Tahiti Nui avant de relâcher légèrement. Pour l’instant, on intègre donc deux entraînements pour le moment c’est assez tendu. »



Y aura t-il des changements au niveau de vos effectifs ?



« Pour les championnats du monde, l’équipe restera la même en majorité. Il y aura quelques changements. deux rameurs seront remplacés par des membres de l’équipe A. »



Un dernier mot ?



« Je tire un chapeau au Team Tubuai qui a fait un excellent travail. C’est une équipe entraînée par un cousin. Je leur tire un chapeau. Sinon, On sera, bien sûr, là pour les championnats du monde et on sera hyper fiers de représenter le Fenua. Je remercie Kévin Holozet et puis Fai Va’a pour les pirogues. »



