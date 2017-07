Portrait – Revi Thon Sing : « Je vise le top 10 au Super Aito »

C’est avec le Te Aito que tu commences ta série de victoires, cette course fait partie de tes plus grands objectifs, comment ça s’est passée pour toi ?



« Je suis super satisfait heureux content. C’était la troisième fois consécutive que je remportais cette coure dans la catégorie junior. Mon objectif, c’était de réussir à battre les palmarès des meilleurs sur cette compétition comme Kévin Céran Jérusalémy. Il en a fait deux consécutives, Mike varney, lui, c’est le meilleur avec 4 victoires consécutives. Mais ce ne sera plus possible pour moi car l’année prochaine, je passe dans la catégorie sénior. »



Après le Te Aito sont venus les championnats du monde de longue distance. Les deux compétitions se sont faites à quelques jours l’une de l’autre, comment as-tu géré le manque de repos ?



« Je pense que c’est la préparation qui m’a aidé. Je me suis bien préparé pour ces courses. Le matin à 4 heures du matin j’allais à l’entrainement avant l’école. Je pense que c’est grâce aux entrainements que j’ai tenu. Je me suis reposé entre les deux compétitions. Je pense que ça va marquer les esprits cette première victoire c’est un honneur d’être le tout premier. »



Le weekend suivant, tu as participé un autre rendez-vous incontournable du Va’a : le Heiva Mata’eina’a…



« Oui, le heiva c’est un grand rendez-vous tout le monde. C’est une ancienne course connue. J’ai un peu modifié mon entrainement j’ai plus travaillé mon cardio, et j’ai fait plus de muscu. Pour le marathon, on n’a pas trop besoin de puissance, c’est tout le contraire que pour les courses courtes. J’essaie à chaque fois de m’adapter au niveau de mes entrainements. »



Quel est ton objectif ?



« Mon prochain objectif c’est sans aucun doute le Super Aito. J’espère faire un petit top 10 ! Je me prépare pour cette course en ce moment. c’est pour cette raison que je vais faire l’impasse sur certaines course. L’année dernière, j’avais fait 90ème, je ne sais pas ce qui m’est arrivé mais en tout cas, cette année je vais tout donner. »



Tu as des remerciements ?



« Je remercie mes sponsors, viper va’a, timi va’a, enjoy life et STC nutrition. Je remercie aussi ma famille et mon coach, Gordon Bass. »



Retrouvez tous les portraits des sportifs locaux sur sportstahiti.com.