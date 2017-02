Portrait : Jean Pierre Lerest, un Frère de La Mennais en super forme

Aujourd’hui retraité de l’éducation, cet enseignant de philosophie est maintenant animateur pastoral et professeur de théologie pour les adultes.

Ce mordu de course à pied parcourt chaque jour 8 à 10km, entre le stade de Tipaerui et le parc Paofai. C’est 5 minutes avant l’épreuve du championnat de 10km sur route organisé le week-end dernier que frère Jean-Pierre a pris le temps de répondre à nos quelques questions… Rencontre avec un sportif au grand cœur.



Frère Jean-Pierre, donnes nous un peu ton secret pour rester en forme à presque 70 ans ?

« Je pratique tous les jours un petit peu de sport, je fais des assouplissements et je fais aussi pas mal de vélo…. Par exemple, ça ne me gêne pas d’aller jusqu’à Taravao à vélo. De temps en temps, je vais faire aussi un peu de natation, mais un peu moins maintenant… un peu moins qu’à une autre période. »



J’ai vu qu’en 2012, tu as fêté tes 50 ans de course à pied… qu’est ce qui te plaît tant dans la course à pied ?

« Alors, ce qui me plaît, c’est d’abord le dépassement de moi-même et puis il faut reconnaître que ça me met dans une grande forme, physique, intellectuelle, morale et j’ose même dire spirituelle. Tu vois, ça me permet de rester plus calme avec les élèves et de prendre du recul. »



Quel est ton principal défaut et ta principale qualité ?

« Mon principal défaut, ça serait de vouloir faire les choses beaucoup trop vite et de ne pas toujours penser que les autres ne vont pas à la même allure.

Ma principale qualité, c’est que j’essaie vraiment d’encourager les personnes et d’être bon envers tous… »



Qui est ton sportif favori au niveau local ?

« Localement, j’avoue que j’admire beaucoup notre jeune Samuel qui s’entraîne de façon très régulière et j’admire aussi beaucoup Cédric qui est un peu son concurrent… Vraiment, j’admire les jeunes. Je suis content de voir un bon nombre de jeunes se mettre au sport, je trouve que depuis quelques années, il y en a davantage qui courent avec nous. A un certain moment, j’étais un petit peu inquiet… Je trouvais qu’il n’y avait que des masters sur les pistes et sur les routes. »



Quelle est la course qui a été la plus difficile pour toi ?

« Ah (petit sourire) c’est la course, la seule où j’ai dû arrêter, c’était lors d’un semi-marathon à Hiti’aa… Vers le 14ème kilomètre, j’ai eu un mal de mollet terrible qui m’a obligé à arrêter la course ! C’est la seule, de toute ma carrière que j’ai abandonnée. »



Un prochain objectif ?

« Mon prochain objectif, c’est de faire un excellent temps en Nouvelle-Zélande lors des championnats du monde des Master. J’aimerais bien terminer le semi-marathon en 1:30, le 10 000 mètres en 40 minutes et puis le 5000 en 20 minutes. »



Suivez l’ensemble de l’actualité sportive du Fenua sur www.sportstahiti.com.