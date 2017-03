Portrait : Heilani Cronsteadt, une Vahine passionnée par les sports de glisse

Pourquoi tu fais du sport ?

« Dans un premier temps, pour le plaisir, mais aussi pour influencer mes enfants, 2 garçons l’un de 10 ans et l’autres de 7 ans, qui sont assez actifs comme tous les enfants donc vaut mieux être en forme (rires). »



Pourquoi fais-tu de la compétition ?

« J’ai commencé à faire de la compétition pour me motiver moi-même, et lorsque que je me suis aperçue que je pouvais faire de bons résultats cela m’a poussé à encourager les autres femmes dans le même sens pour que l’on soit plus nombreuses. »



En tant que femme, qu’est-ce que le sport représente pour toi ?

« Un équilibre, la santé et surtout être libre ! »



Comment te caractérises-tu comme Vahine Sportive ?



« Je ne me décrirais pas comme une sportive de haut niveau. Mais plutôt comme une passionnée de sports aquatique et de glisse. »



Quelle est ta volonté pour les autres femmes qui aimeraient se lancer dans le sport ?

« Ma volonté est de pourvoir motiver les polynésiennes dans les sports aquatiques et de rame car nous sommes entourées d’eau et cela fait partie intégrante de notre culture, entre autres : le Va’a , le SUP, le SUP surf ou le prone-padddleboard, ect. »



Quel est ton objectif sportif pour la saison ?

« Je n’ai pas d’objectifs fixes, j’aimerais juste profiter et faire du sport pour longtemps encore avec ma famille et ceux qui partagent mes passions. »



Tu as des remerciements ?

« J’aimerais remercier mes parents pour les gênes qui m’ont transmis, pour le mental d’acier aussi, mais mon plus grand remerciement ira vers mon époux et mes 2 enfants qui ont les mêmes envies un peu extrêmes parfois et partagent comme moi les mêmes valeurs et surtout me conseillent et m’encouragent dans tout ce que j’entreprends.

Mauruuru aussi à Sportstahiti.com, Caroline de STC Tahiti, Frédéric pour les Mako Sport, Kate et Naia de Haka Nui, Jerry de 425 PRO, Denis de JLM Nautique, Vaa Tehuritaua et à toutes celles et ceux qui croient en nous. »



