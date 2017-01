Portrait – Christian Wang Sang : Un coach sportif qui vient de loin

Quels sont tes objectifs ?



« Continuer à varier mes entraînements ! D’abord pour moi-même et puis aussi pour comprendre et ressentir ce que cela fait sur soi avant de le proposer aux gens. Toujours apprendre et ne jamais rester sur mes acquis. Tahiti est le 1er pays ayant le plus de personnes obèses par rapport à sa population, ce qui est alarmant ! »



« Je veux faire bouger mon Fenua, j’ai toujours pour objectif de faire mon maximum pour changer les mentalités, changer les mauvaises habitudes que les personnes adoptent, continuer à travailler avec des associations ou des mairies et participer encore plus à des événements sportifs. Après, sur le plan plus personnel, il y a l’émission « Stay Focus » saison 2 qui est en cours de discussion, et bien sûr j’ai des projets de business dans le monde du sport qui ne devraient pas tarder à se concrétiser, mais ça restera une surprise ! »



Que conseillerais-tu à quelqu’un qui veut créer son business dans le sport ?



« Le business du sport est en effervescence, de plus en plus de personnes se lancent. Si on est bien motivé et passionné, il faut se lancer et ne jamais perdre son objectif de vue. Il y a 2 à 3 ans, qui à Tahiti était prêt à payer pour une prestation de coaching sportif ? Très peu de gens, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui car beaucoup plus de gens cherchent à se faire suivre sportivement. Je pense que depuis que l’on est sorti de cette formation, on a su créer un besoin et on a su y répondre, ce qui est une bonne chose en terme de business. »



Des remerciements ?



« Je tiens à remercier « sport & wellness Tahiti » qui me soutient depuis le début. Je remercie 2XU TAHITI et NIKE SHOP TAHITI pour leurs vêtements sportifs, DAILY JUICE pour ses jus frais au quotidien et la Compagnie Agricole (CAP) pour tous ses fruits légumes locaux bio. Des remerciements aussi pour ceux avec qui j’ai pu collaborer et qui m’ont suivi dans mes projets. Et bien sûr je remercie mes clients, ainsi que tous ceux qui me suivent sur STAY FOCUS. À tous, un grand merci ! » Sport Tahiti