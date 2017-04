Portrait « Chpt du Monde Marathon » : Kévin Céran-Jérusalémy, « Je ne sous estime personne »

Il s’est imposé dimanche lors des sélectives dans la catégorie seniors. Il a remporté à plusieurs reprises le Te Aito (trois fois consécutives) et le Super Aito. Il a aussi remporté l’or aux championnats du monde de vitesse dans la catégorie des cadets en 2008 et la même chose en 2010, mais dans la catégorie junior. Découvrez comment le Aito appréhende la compétition avec les rameurs étrangers.



Ia Orana Kévin, tu représenteras Tahiti, tu dois être heureux ?



« Je suis très fier de représenter les couleurs de la Polynésie Française, c’est un honneur ! »



Est-ce que tu es nerveux à l’idée d’affronter les rameurs des quatre coins du monde ?



« Je ne sous-estime personne, je sais que l’adversaire le plus redoutable sera le néo zélandais Tupuria King, c’est un grand copain. Après, on verra le jour J pour les autres. »



Comment va se passer ta préparation à partir de maintenant ?



« Je vais maintenir les entraînements habituels, comme pour le Te Aito etc. car je sais que ça marche. Ces championnats vont jouer à mon avantage, je suis plutôt fort en longue distance et je m’entraîne aussi plus pour ce genre de course. »



