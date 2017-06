Polynésie française : le second tour des législatives en chiffres

PAPEETE, 18 juin 2017 - Le parti de la majorité présidentielle de Polynésie française confirme sa popularité à l’issue du second tour des législatives 2017, sur l’ensemble de la collectivité.



Avec 55 229 suffrages exprimés en leur faveur sur les 3 circonscriptions législatives de Polynésie française, les candidats du Tapura Huiraatira recueillent 60 % des votes comptabilisés au second tour du suffrage, samedi 17 juin.

Le Tahoera’a Huiraatira, représenté sur deux des trois circonscriptions, recueille 20 351 voix et le Tavini Huiraatira, 16 603 suffrages en faveur de son candidat sur la 3ème circonscription, Moetai Brotherson.



Pour le second tour des législatives, 236 bureaux étaient ouverts samedi. 108 pour les 72 585 électeurs de la première circonscription (Papeete, Pirae, Arue, Moorea-Maiao, archipel des Tuamotu, îles Marquises) où le taux de participation a été de 46,1 % (33 460 votes). Maina Sage (Tapura) est élue députée avec 68,4 % pour la législature 2017-2022.



Sur la deuxième circonscription (Mahina, Hitia’a o te Ra, Taiarapu est et ouest, Teva i Uta, Papara, Paea, îles Australes), 66 706 personnes étaient invités à se présenter dans l’un des 65 bureaux de vote. Le taux de participation aura été de 45 % (30 021 votes). Nicole Sanquer (Tapura) l’emporte largement (64,18 %) face à Terura Iriti. L’actuelle ministre de l’Education et des Sports est élue pour les 5 ans à venir au Palais Bourbon. Elle doit démissionner du gouvernement Fritch.



Sur la 3ème circonscription, 63 bureaux de vote étaient ouverts, dont celui de Bora Bora jusqu’à 20 heures. Sur les 64 425 électeurs inscrits, 32 698 ont exprimé leur choix dans les urnes. C’est la circonscription qui enregistre le meilleur taux de participation (50,75 %). Le candidat Tavini Huiraatira Moetai Brotherson est élu face au Tapura Patrick Howell et avec un report des voix Tahoera’a Huiraatira en sa faveur.