Polynélivre décline "Partir en livre" à Tahiti

PAPEETE, le 19 juillet 2017 - L'association organise une journée consacrée aux livres et à la lecture. Cette journée, baptisée Partir en livre, résonne sur l'ensemble du territoire français. Elle participe à la lecture publique, la principale mission de Polynélivre.



" Il y a deux ans nous avions décliné l'opération nationale Lire en short, cette année nous proposons une journée Partir en livre ", annonce Anne Horent, secrétaire de l'association Polynélivre. Une action qui participe à la promotion de la lecture publique. " On pense que la lecture aide au développement, ouvre les horizons, élargit l'esprit ", justifie la secrétaire.



La journée prévue ce samedi à partir de 9h30 sera rythmée par des lectures mais aussi des ateliers pratiques. " Nous serons une dizaine de monitrices pour sept atelier s", précise Anne Horent. Tout commencera par 'un conte en tahitien. Ce temps fort sera suivi par d'autres lectures, " dont une lecture chuchotée ", indique celle qui a confectionné des sortes de tuyaux pour glisser les mots directement à l'oreille de son public.



Des ateliers peinture, origami et un concours de collage sont prévus. " On va découper des extraits de texte et des mots que l'on mettra à disposition du public pour qu'il raconte sa propre histoire. "



Depuis 2006, dans le cadre de la promotion du livre de jeunesse et de la lutte contre l’illettrisme, l’association Polynélivre s’est donné pour mission d’encourager la lecture publique en Polynésie. Elle continue la mise en place de partenariats avec les collectivités qui prennent en charge des enfants en période scolaire et pendant les vacances : garderies, centres de loisirs, écoles, bibliothèques municipales…



Des locations de livres de jeunesse sont aussi proposées. Pour optimiser leur utilisation, ils sont accompagnés de jeux et d’activités. Les bénévoles de Polynélivre participent également au « Prix des Incorruptibles », au jury du concours de unes de la presse, à la grande fête du livre pour la jeunesse « Partir en livre », au salon du livre de Taravao, au salon Alternatiba...



Ses actions touchent par ailleurs les structures médicales : lecture quotidienne au service pédiatrique du CHPF, réouverture de la bibliothèque et visite hebdomadaire au Centre Te Tiare, dépôts de livres au Centre de Dialyse de Paea et dans certains dispensaires.



Cinq fois par mois, le rendez-vous Lire au bord de l’eau est proposé à la Pointe Vénus, au Mahana Park, au quartier du commerce, aux jardins de Paofai et à Raiatea. Il consiste en une bourse d’échanges de livres gratuite.



Enfin, parallèlement à ces moments de partage, des livres sont déposés dans les marinas, chez des partenaires restaurateurs et hôteliers, dans des cabinets médicaux et sont régulièrement expédiés aux Australes, aux Marquises, dans les Iles-Sous-Le-Vent pour soutenir l’ouverture de bibliothèques.