Pologne: un homme né sans main bénéficie d'une greffe

Varsovie, Pologne | AFP | jeudi 22/12/2016 - Les chirurgiens polonais de l'Hôpital universitaire de Wroclaw (ouest) ont annoncé jeudi avoir greffé une main à un homme de 32 ans né avec un bras s'arrêtant au poignet, déclarant qu'il s'agissait d'une première mondiale pour un adulte.



"C'est la première greffe au monde d'un membre supérieur chez un homme avec une malformation congénitale. On parle d'un homme adulte qui a vécu 32 ans sans ce membre", a déclaré le docteur Adam Domanasiewicz, chef de l'équipe de chirurgiens lors d'une conférence de presse retransmise par la télévision privée Polsat News. Le greffon provient d'un donneur décédé.



La greffe a été réalisée le 15 décembre au dessus du poignet. Une semaine après l'opération qui a duré 13 heures, la main reste immobile, mais le patient fait déjà bouger les doigts et les médecins sont optimistes.



"Cela revêt une importance colossale pour le développement de la transplantologie et de la neurophysiologie car jusqu'à présent on considérait qu'en cas de malformation congénitale, les greffes ne pouvaient être réalisées en l'absence de représentation (de l'organe) au niveau du cortex cérébral qui dirigerait le membre greffé", a ajouté le chirurgien.



Cette opération "ouvre de toutes nouvelles possibilités à des centaines de milliers de gens au monde qui naissent sans membre et qui sont condamnés à des prothèses", a dit encore le docteur Domanasiewicz.



Le patient, identifié uniquement par son prénom Piotr, a devant lui un long chemin pour apprendre à se servir de sa main et devra suivre un traitement immunosuppresseur mais il parle déjà d'un premier rêve qu'il pourra probablement réaliser dans un avenir très proche.



"Je voudrais pouvoir enlacer mes proches avec mes deux mains. Jusqu'à présent je l'ai toujours fait avec le moignon", a-t-il confié à la télévision TVN24.



Le docteur Domanasiewicz lui n'a pas caché sa joie non plus.



"Je suis heureux. Je suis un chirurgien comblé. J'ai réalisé quelque chose que personne n'a jamais réussi ou n'a même pas essayé", s'est-il réjoui.



Selon lui, des greffes similaires ont été réalisées jusqu'à présent uniquement sur des nouveau-nés jumeaux siamois en Indonésie et au Canada.



bo-sw/via