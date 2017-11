Pollution d'hydrocarbures sur une plage de Nouvelle-Calédonie

Nouméa, France | AFP | lundi 26/11/2017 - Près de 50 kilos de boulettes d'hydrocarbures ont été ramassés sur des plages de Lifou dans l'archipel des Loyauté en Nouvelle-Calédonie où l'origine de cette pollution est en cours d'investigation, ont annoncé lundi les autorités locales.



La mairie de Lifou, avec le concours de responsables coutumiers kanaks, des services de la province des Loyauté, de la sécurité civile et de l'Etat, a organisé le nettoyage des plages, nécessitant le port d'équipements de protection.

47 kilos de boulettes d'hydrocarbures ont été récupérés depuis la constatation du phénomène le 23 novembre. Les lieux touchés vont de la baie de Chateaubriand jusqu'à Xodre, dans le sud-est de l'île, ont informé les autorités dans un communiqué.

La mairie de Lifou a pris un arrêté interdisant la pêche et la baignade dans la zone polluée. La population a été priée de ne pas toucher les boulettes d'hydrocarbures.

Une enquête est en cours. Des échantillons ont été envoyés en métropole pour tenter d'identifier l'origine de la pollution.

Les enquêteurs s'interrogent sur le rôle qu'a pu jouer l'échouement du Kea Trader, un porte-conteneur de 184 mètres, le 12 juillet sur un récif, situé à environ 150 km au sud-est de Lifou.

La navire a été dépollué mais il s'est récemment brisé en deux, sous l'effet de la houle. "Il y a un faisceau de suspicion mais on ne peut pas porter d'accusations à ce stade", a déclaré à l'AFP Marc Orémus, responsable des programmes marins à l'antenne du WWF de Nouméa (Fonds mondial pour la nature).