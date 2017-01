Accueil Envoyer Imprimer Augmenter Diminuer Politiques, économie, travaux… : ce qui vous attend cette année





PAPEETE, le 9 janvier 2017. Hausse du prix du tabac, ouverture du centre pénitentiaire de Papeari, aménagement de la pointe Vénus à Mahina… 2017 s’annonce riche en nombreux évènements. Tour d'horizon de ce qui vous attend au cours des 12 prochains mois.

Une année électorale chargée Cette année, trois élections sont organisées au niveau national mais nous ne voterons que pour deux d'entre elles. Nous commencerons par voter pour le chef de l'Etat.

L'élection du président de la République se déroule en deux tours de scrutin. En métropole, le premier tour aura lieu le dimanche 23 avril 2017 et le second tour dimanche 7 mai 2017. En Polynésie française, nous voterons la veille, le samedi précédent.

Pour rappel, le président de la République est élu pour 5 ans et tout candidat à la présidentielle doit obtenir le parrainage d'au moins 500 élus.

Les 577 députés siégeant à l'Assemblée nationale remettent aussi leur mandat en jeu cette année. Le premier tour est prévu le dimanche 11 juin 2017 et le second tour le dimanche 18 juin 2017. Les députés sont élus pour 5 ans.

Les principaux partis polynésiens ont déjà annoncé leurs candidats pour ces législatives. Pour le Tahoeraa, ce sera Teura Iriti, Vincent Dubois et Moana Greig. Pour le Tapura, ce sera Nicole Sanquer, Maina Sage et Patrick Howell. Pour les Verts, Tati Salmon sera candidat pour la deuxième circonscription et Jacky Bryant pourrait être candidat pour la troisième. Du côté de Tau Hotu Rau, Tauhiti Nena sera candidat pour la première circonscription, Faana Taputu pour la seconde et Albert Roi sur la troisième circonscription. Chez le Tavini, on évoque les noms de Moetai Brotherson et Richard Tuheiava.

La troisième élection concerne la moitié des sièges du Sénat, qui sera renouvelée dimanche 24 septembre 2017. Mais la Polynésie ne renouvellera pas ses sénateurs cette fois-ci mais devra attendre 2020.

Une forte augmentation des prix du tabac en avril Le Pays prévoit d’augmenter de 38,7 % le prix des cigarettes et du tabac à compter du 1er avril. Les recettes nouvelles générées par cette mesure fiscale contribueront au financement de la politique de solidarité. Au 1er avril, le prix du paquet de tabac à rouler passera de 750 francs à 1 000 francs, celui d’un paquet de 20 cigarettes (type Marlboro) de 750 à 1050 francs et celui du paquet de 25 cigarettes (type Winfield) de 900 à 1 300 francs. De quoi freiner, si ce n’est dissuader le comportement d’achat des fumeurs.

Les experts estiment qu’une politique de lutte anti-tabac n’est efficace, en termes de santé publique, que si le relèvement des prix s’effectue de manière rapide et substantielle.

Papeari : ouverture du centre pénitentiaire Les clés du centre pénitentiaire de Papeari seront remises le 1er mars à l’administration pénitentiaire. L'établissement va d'abord fonctionner « à blanc ». Puis, à partir de la mi-mai, un transfert de près de 200 détenus purgeant leur peine sera effectué. "Ensuite, les personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ferme et non aménageables, jusqu’alors non exécutées faute de capacité suffisante d’accueil à Nuutania, soit environ 150 condamnés définitifs, depuis parfois de longs mois, dont les peines à exécuter sont supérieures à six mois d'emprisonnement seront susceptibles d'être incarcérés au centre de détention de Papeari", a indiqué le procureur général François Badie le 22 décembre lors de la cérémonie d'accueil des nouveaux agents du futur centre pénitentiaire.

Cela pourrait amener assez rapidement le nouveau centre de détention Tatutu de Papeari à accueillir environ 300 détenus. Des travaux d'aménagement et de rénovation devraient commencer cette année à Nuutania "qui retrouvera un effectif conforme à la fois à sa destination de maison d’arrêt, hébergeant des détenus provisoires ou condamnés à de courtes peines, et à sa capacité d’accueil (165 places)", précisait le procureur général.

La pointe Vénus aménagée Les travaux à la pointe Vénus à Mahina pourraient commencer aux alentours d'avril et sont prévus pour durer quatre à six mois. Le montant total des travaux envisagés est estimé à 135 millions Fcfp. Les travaux sont pilotés par le service du tourisme.

Les travaux consistent à aménager, dans un premier temps, le remblai Nord-Est en une zone de stationnement structurée et paysagère d’une superficie de 6900 m², accompagnée sur sa zone littorale d’une promenade touristique avec cheminements piétonniers. La capacité de stationnement du site sera de 125 places de véhicules légers, dont cinq pour les PMR (personnes à mobilité réduite), avec également trois places de bus.

Une extension de 10 mètres linéaires du ponton existant sera réalisée afin de permettre le développement des activités nautiques "tourisme bleu", notamment dans le cadre des excursions vers les motu de la zone proposée par les professionnels du tourisme lagonaire. Enfin, une esplanade de 500 m² sera réalisée afin de mettre en valeur le phare de la pointe Vénus. Côté plage, au Sud-Ouest du site, sera installé un point de vente destiné à des activités commerciales de proximité : vente de glaces, produits alimentaires à emporter… En complément, une zone récréative pour enfants sera mise en place côté plage.



La loi Egalité réelle Outre-mer au Sénat en janvier Le projet de loi Egalité réelle Outre-mer a été adopté le 11 octobre en première lecture par les députés, mais il doit encore être débattu au Sénat. Plusieurs élus se sont inquiétés des délais, craignant que le texte ne survive pas à la fin de la mandature socialiste. Le texte est inscrit au programme des Sénateurs le 17 janvier.

Le texte vise à réduire les écarts de développement entre populations ultramarines et de métropole.

La loi Morin bientôt modifiée Le projet modificatif du décret d'application de la loi d’indemnisation des victimes des essais nucléaires a été transmis mi-novembre au président Edouard Fritch. Le 14 décembre, le conseil des ministres a émis des réserves sur ce projet de décret. Il a notamment émis le vœu que soit modifiée la loi Morin et que soit supprimée la notion de « risque négligeable ». Le gouvernement a également demandé que l’Etat aille plus loin dans le sens d’un rapprochement du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires avec les victimes polynésiennes, à l’instar d’autres services de l’Etat, grâce à un bureau déconcentré accessible à Papeete.

Le projet de décret doit être examiné par le Conseil d’Etat en vue d’une publication attendue en ce début d'année





Et aussi Et aussi

Interdiction des clauses abusives

La loi du Pays sur la protection des consommateurs entre en vigueur le 1er février. L'une de ses plus importantes dispositions est l'interdiction des clauses abusives dans les relations contractuelles.



Cumul

La loi contre le cumul des mandats s'appliquera cette année. Les députés et les sénateurs cumulant une autre fonction exécutive locale devront y renoncer à l’issue du prochain renouvellement de leurs assemblées respectives, en juin 2017 pour l’Assemblée nationale et en septembre pour le Sénat.

Au fenua, les sénateurs ou députés ne pourront plus être aussi président, vice-président ou membre du gouvernement de la Polynésie française ; ou président et vice-président de l’assemblée de la Polynésie française.



Sport

Tahiti accueillera les championnats du monde de va'a du 27 au 30 juin. Cette année, les rameurs s'affronteront dans la catégorie marathon. L'an prochain, ce sera la vitesse qui sera à l'honneur des championnats du monde.



Le Vanuatu accueille les Mini-jeux du Pacifique 2017. La cérémonie d'ouverture aura lieu le 4 décembre.





Zone bio marine de Faratea

Le ministre de l'Economie bleue, Teva Rohfritsch, souhaite installer en 2017 une zone bio-marine à Faratea.



Un rapport sur la pêche

Le gouvernement doit recevoir d'ici avril le rapport d'un cabinet spécialisé sur le développement stratégique de la filière pêche en Polynésie. L'objectif est de définir un plan pour les 10 prochaines années. "L'objectif est de doubler l'effort de pêche polynésien en passant de 6 000 à 12 000 tonnes", explique le ministre de l'Economie Teva Rohfritsch.







Les dossiers qui tardent Les Accords de Papeete

Les Accords de Papeete, annoncés par le président de la République en février dernier, devaient être signés avant la fin de l'année 2016 à Paris. Une ébauche de projet a été faite. On y trouve la reconnaissance du fait nucléaire, le soutien à l’inscription de Taputapuatea au patrimoine mondial de l’Unesco et à la réalisation du centre culturel de Vaiami. L'Etat y confirme aussi le maintien de la défiscalisation pour le logement social et l'investissement productif jusqu'en 2025.

Des négociations ont encore eu lieu ces dernières semaines. Sollicités, l'Etat et le Pays n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Chacun mettant en avant la tenue prochaine d'une conférence de presse pour répondre à ces questions.



Le "toilettage" du statut

Le "toilettage" du statut était annoncé pour 2016 et promis par le président François Hollande lors de sa visite officielle à Tahiti. En novembre, la ministre des Outre-mer a évoqué un examen du texte en conseil des ministres en janvier 2017. Mais vu le calendrier politique national, le projet de loi organique relatif au toilettage du statut d'autonomie de la Polynésie française ne sera vraisemblablement pas soumis à l'examen parlementaire durant l'actuel quinquennat.

A moins d'être inscrit à l'ordre du jour d'une session extraordinaire, ce projet de loi organique ne pourra être examiné qu'à la session de printemps qui démarre le 2 avril prochain, tandis que le premier tour de la présidentielle est programmé le 23 avril. Cette réforme statutaire devrait initialement être intégrée à un projet de loi organique, dont la discussion aurait dû débuter au Sénat au mois d’octobre 2016.







