"Plutôt que de pointer du doigt sur nos différences, il faut appeler à l'union nos représentants autonomistes" Jean Christophe Bouissou

PAPEETE, le 07 juin 2017 - Dans le cadre de la conférence de presse précédant le conseil des ministres le porte-parole du gouvernement Jean-Christophe Bouissou s'est exprimé sur la démission des Tuihani père et fils.



" On peut dire que la population a été surprise, mais aussi le monde politique. Ce n'était pas une chose qui était manigancée d'une certaine manière. C'est une décision manifestement qui a été murie par Marcel Tuihani junior et père. C'est quelque chose que bon nombre d'entre nous avons vécu par le passé en 2004, 2005, 2006, 2007... nous sommes en 2017, aujourd'hui, ce qui a pu conduire ces deux personnalités à se retirer c'est ce que nous avions constaté.



Il faut voir simplement dans le cadre du deuxième tour faire en sorte de rassembler tous les autonomistes au niveau de la population. Aujourd'hui, plutôt que de pointer du doigt sur nos différences, il faut appeler à l'union nos représentants autonomistes et ceux qui souhaitent que ce Pays reste sous l'égide de la République française puissent taire leurs différends et voter pour les seuls candidats qui peuvent remporter cette élection: Patrick Howell, Nicole Sanquer et Maina Sage.



C'est quand même un événement ce qui vient de se produire. Marcel Tuihani junior est quand même président de l'Assemblée, président d'une institution. C'est quelqu'un qui s'est toujours donné, qui a toujours souhaité soutenir l'action de ce mouvement politique. Il s'est toujours déclaré autonomiste et républicain peut être que les décisions récentes ont un peu provoqué un choc émotionnel pour ne pas dire philosophie dans l'encadrement du parti. Nous ne sommes pas étonnés que cela puisse se produire. Mais nous restons sur la course actuelle. Nous sommes concentrés sur le deuxième et appelons tout le monde à voter pour nos candidats. "