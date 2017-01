Plusieurs écoles restent fermées jusqu'à jeudi

PAPEETE, 23 janvier 2017 - Dans le grand Papeete, plusieurs établissements scolaires resteront fermés mardi, en raison des dégâts des eaux occasionnés lors des intempéries de ce week-end.



A Papeete, l’école de Toata n’ouvrira pas avant jeudi matin. Le réseau électrique de l’établissement a été endommagé. En outre, la cantine scolaire n’est plus opérationnelle. Cette école située à l’entrée ouest de Papeete accueille près de 400 élèves. Les douze autres écoles de la commune doivent rouvrir mardi 24.

A Faa’a, l’école maternelle Verotia n’ouvrira que jeudi, victime des inondations de ce week-end. Les autres établissements du premier degré de la commune pourront accueillir leurs élèves dès mardi.



A Pirae, une grande incertitude plane sur la date d’ouverture des écoles Tuterai Tane et Pirae centre, gravement touchées par les crues de ce week-end. Lundi, la municipalité n’avait pas suffisamment de visibilité pour assurer un jour de réouverture, mais cela ne devrait pas être avant jeudi matin.

A Pirae également, la crèche municipale est dans le même cas.

Les autres établissements de la commune doivent rouvrir mardi 24, dès 7 h 30 sauf contrordre des autorités de l’Etat.



A Arue, tous les établissements scolaires rouvriront mardi 24.



L'école Fariimata à la Mission



Du côté de l’enseignement catholique, la plupart des établissements devrait rouvrir ce mardi 24 janvier à l’exception de l’école primaire Fariimata qui ne rouvrira que jeudi matin.



L’école Fariimata a été très durement touchée par les inondations, dans le quartier de la Mission. Les classes et le bureau de la directrice ont été inondés. Le matériel est endommagé, le réseau électrique a été coupé pour des raisons de sécurité. L’onduleur et le serveur informatique de l’école primaire sont hors d’usage. Beaucoup de détritus ont été charriés par la rivière en crue dans la cour de l’établissement. La rivière de la Papeava qui jouxte l’école a été bouchée par des troncs d’arbre et par une voiture. La puissance de l’eau a arraché les trois portails de l’école.



L’école de la mission a eu de nombreux dommages matériels, le secrétariat et le bureau de la direction ont été inondés. Le réseau informatique est hors d’usage. A L’école St Michel toute la cour a été inondée ainsi que les salles des maîtres. L’école maternelle st Paul/St Thérèse a souffert également de la montée des eaux. Les classes de maternelle section Grands (SG) ont été inondées.



Lundi matin, la directrice de l’enseignement catholique, Moea Chaumeil, s’est rendue dans les établissements pour apporter son soutien aux personnels et établir le bilan des dégâts occasionnés par ces fortes pluies. La Direction de l’Enseignement Catholique salue la solidarité inter-établissements qui s’est mise en place et l’engagement et le dévouement des personnes qui apportent bénévolement leur aide.



Les cinq établissements de l’enseignement protestant de Tahiti sont restés fermés ce lundi. Des dégâts des eaux ont été constatés suite aux fortes pluies de samedi soir, notamment au collège Pomare et à l’école Charles Viénot, à Papeete. Des opérations de nettoyage ont été conduites dans la journée de dimanche. " Quelques appareils ont pris l’eau de même qu’un lot d’ouvrages pédagogiques et du mobilier ", indique Thierry Temauri, le directeur de l’enseignement protestant qui estime les dommages à " près de 700 000 Fcfp ".



Les établissements scolaires protestants de Tahiti étaient en mesure de pouvoir accueillir leurs 2800 élèves à compter de mardi, sauf décision contraire des autorités de l’Etat.