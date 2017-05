Plus de 220 enfants participeront ce vendredi au Vénus Milo Day

MAHINA, le 18/05/2017 - Ce tournoi réunira tous les enfants de 7 à 12 ans des quartiers prioritaires de Mahina sur le stade Christian-Helme. L'objectif de cette journée organisée par l'AS Vénus est d'encourager les enfants à la pratique d'une activité physique régulière et de promouvoir l'esprit d'équipe, la compétition ou encore le dépassement de soi. D'autres journées similaires seront organisées à Faa'a et à Pirae.



Cette première édition du Vénus Milo Day démarrera ce vendredi à partir de 8h30 au stade de Mahina. Organisé par l'AS Vénus, en partenariat avec la commune de Mahina et Nestlé, cet événement sportif rassemblera plus de 220 enfants âgés de 7 à 12 ans.



Plusieurs objectifs ont été retenus pour la mise en place de cet événement : " Encourager les enfants à pratiquer une activité physique régulière tout en s’amusant, créer des liens entre les enfants d’un même quartier et les enfants de Mahina, et promouvoir des valeurs saines comme l’esprit d’équipe, la compétition, le dépassement de soi, la solidarité et le plaisir du sport ", indique un communiqué.



Au programme de la journée, des initiations pour les plus petits, des matchs de foot pour les 'Aito et Toa Nui, des groupes âgés de 9 à 10 ans et 11 à 12 ans, diverses épreuves inspirées des jeux intervilles, et une remise des prix en fin de journée.



L'événement démarrera avec un petit déjeuner qui sera offert aux enfants autour d'un atelier ludique. " À la clé, un quizz qui permettra à ceux qui trouvent les bonnes réponses de faire gagner des points à leurs équipes ".



Depuis 2011, Nestlé Polynésie organise le 'Aito Milo Day, un tournoi intervilles dédié aux jeux de ballon : football, rugby, volley-ball, beach soccer, etc.



Pour la première fois cette année, cet événement sera décliné à l’échelle d’une commune. " L’objectif est d’organiser une journée sportive et ludique à l’échelle de la commune afin d’inviter les enfants à défier leurs voisins, de s’amuser avec les autres enfants de leur quartier et aussi de permettre aux communes de valoriser les valeurs du sport et d’une bonne nutrition auprès de leurs enfants ."



D'autres événements similaires sont prévus à Faa'a et Pirae, entre juin et août prochain.