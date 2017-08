Plus de 1,4 tonne de cocaïne saisis au large des îles Tonga

Paris, France | AFP | mardi 01/08/2017 - Une saisie de plus de 1,4 tonne de cocaïne, vraisemblablement destinée au marché australien, a été réalisée fin juillet par les autorités françaises à bord d'un voilier au large des îles Tonga, a-t-on appris mardi de sources concordantes.

Les quatre marins lituaniens et lettons à son bord ont été placés en garde à vue par la gendarmerie de Nouméa, où ils sont arrivés mardi, a indiqué la gendarmerie.

Plus de 1,4 tonne de cocaïne a été découverte dans "l'Afalina", un bateau "battant pavillon de Gibraltar" pour une valeur sur le marché illicite de l'ordre de 100 millions d'euros, a déclaré dans un communiqué le vice-procureur du tribunal de Nouméa, Hervé Ansquer.

D'après les médias locaux, il s'agit de la plus grosse prise de cocaïne jamais faite dans le Pacifique sud.

L'enquête avait démarré en juillet en Polynésie, quand le comportement des quatre membres d'équipage de ce voilier avait intrigué les autorités locales, a expliqué une source proche du dossier.

Le bateau, qui avait fait relâche le 25 juin à proximité d'un atoll isolé des Tuamotu, en Polynésie française, avait en effet navigué sans escale depuis le canal de Panama et avait annoncé vouloir faire route directement vers l'Australie, malgré une avarie, a précisé le parquet de Nouméa.

La douane française a suivi sa route, après avoir mis en place un dispositif de recueil de renseignements sur le bateau, son parcours et son équipage, selon la source proche de l'enquête.

L'interception est intervenue après que la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières eut indiqué au haut-commissaire de Polynésie que l'un des membres de l'équipage avait été antérieurement suspecté de s'être livré au trafic de stupéfiants. Le haut-commissaire avait sollicité auprès du gouvernement britannique l'autorisation de contrôler "l'Afalina" en haute mer.

Selon le parquet de Nouméa, le voilier a été intercepté le 27 juillet "en haute mer au large de Tonga". En garde à vue, les suspects sont entendus par la gendarmerie, en liaison avec les offices centraux des Etats-Unis et de l'Australie, chargés de la lutte contre le trafic de stupéfiants.

Les 1,4 tonne de cocaïne étaient "vraisemblablement destinés à l'Australie", selon la source proche de l'enquête.