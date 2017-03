Plus de 1200 carcasses polluent les Raromatai

PAPEETE, le 22 mars 2017. La Direction de l'environnement va organiser prochainement une campagne de dépollution et de rapatriement des carcasses automobiles aux îles Sous-Le-Vent.



Une campagne de dépollution et de rapatriement sera organisée aux Raromatai, notamment à Bora Bora avec 600 carcasses, Huahine avec 180 carcasses, Taputapuatea avec 168 carcasses et Tumaraa avec 120 carcasses. Le coût de l'opération est évalué à 96 millions Fcfp.



Un second appel d'offres est sur le point d'être lancé pour inclure les communes de Uturoa et Taha'a afin d'atteindre les 1 200 carcasses traitées aux îles Sous-le-Vent en 2017. Cette campagne réalisée aux îles Sous-Le-Vent va succéder à la campagne menée aux îles du Vent en 2016 ayant permis le traitement de 1350 carcasses.



Ces opérations se décomposent en quatre étapes : dépollutions de la carcasse (collecte des liquides résiduels et de la batterie), compactage de la carcasse, rapatriement sur Tahiti, et exportation en Nouvelle Zélande pour intégrer une filière de traitement agréée.