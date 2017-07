Plus de 1100 aides en matériaux et fare OPH validés en commission

PAPEETE, le 29 juillet 2017 (D'après comuniqué) - Le ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou, et le directeur général de l’OPH (Office polynésien de l’habitat), Moana Blanchard, ont réuni, vendredi, les membres de la Commission administrative d’attribution des aides financières au logement pour l’amélioration de l’habitat.



Au cours de cette réunion, 1565 dossiers ont été examinés concernant les archipels des Marquises, des îles Sous le Vent, des Tuamotu, des îles du Vent et des Australes.



Au total, les membres de la commission ont validé 968 aides en matériaux et 145 attributions de fare, soit en tout 1113 dossiers, ce qui représente un montant global d’aide de 2 224 400 000 Fcfp.