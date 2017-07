Plus d'un Français sur sept ne sait pas nager

PARIS - Plus d'un Français sur sept déclare ne pas savoir nager et cette incapacité est une des causes majeures de noyades, responsables de près de 500 décès accidentels chaque été en France, selon une étude publiée mardi.

L'étude relève toutefois aussi les progrès accomplis en la matière. En 2016, 83,7% des 15-75 ans vivant en France métropolitaine déclaraient savoir nager contre 81,3% en 2010, une augmentation globale de 1,5 point "significative", notent les auteurs.

Cependant, encore beaucoup des 55-75 ans ne savent pas nager, une tranche d'âge particulièrement concernée par les noyades.

En outre, bien qu'il ait fortement diminué, l'écart persiste entre les hommes et les femmes, ces dernières déclarant moins souvent savoir nager (78% en 2016 contre 89% des hommes).

Les questions sur la capacité à nager ont été posées à 7.042 personnes en 2010 et 4.315 en 2016 lors des enquêtes du Baromètre santé 2010 et 2016.