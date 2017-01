Pito Ma 11 - Radio cocotier : une BD hilarante "à la locale"

PAPEETE, le 6 janvier 2017. Avec Radio cocotier, le duo d’artistes Gotz et Marotea signe un onzième album hilarant qui vient compléter la série Pito Ma, savoureuse bande dessinée « à la sauce locale » et 100% Made in fenua.



Pour ce troisième album réalisé ensemble, Gotz et Marotea ont concocté un véritable tifaifai de scénettes pleines de chaleur et d’éloquence inspirées du quotidien du fenua, tel un ingénieux hommage rendu à toutes celles et ceux, petits et grands, qui composent l’éventail du « melting pot » polynésien. Pétillant d’humour, décalé souvent, sarcastique parfois, l’auteur et l’illustrateur mettent en scène des personnages clés, pour ne pas dire emblématiques, d’une Polynésie métissée et moderne, bien que bercée par le rythme de vie propre à nos latitudes et les singularités qui font tout le charme de nos îles.



Un album déjanté



Avec une cinquantaine de planches (une page : une histoire en quelques vignettes) en noir et blanc, ce nouvel album Radio cocotier fige sur le papier des scènes cultes et des anecdotes cocasses, qui finissent toujours par faire pouffer de rire ! Car s’il y a bien un sport national pratiqué de tous en Polynésie, c’est bien le colportage de rumeurs, ragots et autres nouvelles. Mieux que le téléphone arabe, la « radio cocotier » est captée par à peu près toutes les oreilles, se diffuse généralement sur toutes les bouches et se propage d’île en île plus vite que n’importe quel autre onde émettrice. Une activité dont on raffole et dont on aurait du mal à se passer : il faut bien dire que le Polynésien est de nature joviale et taquine, toujours un mot pour rire et le sourire aux lèvres. C’est cette spontanéité et ce charisme qui émanent des personnages de Pito Ma, exaltés sous la plume de Gotz, cet artiste polyvalent et autodidacte assumé, et mis en scène par la plume de Marotea, animateur radio et parolier de chansons locales.