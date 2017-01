Pirae : les écoles de Tuterai Tane maternelle et de Pirae Taaone rouvriront jeudi matin

PIRAE, le 24/01/2017 - Le beau temps revient sur l'île de Tahiti, les routes et les servitudes sont, pour la plupart, dégagées. Dans un communiqué, le maire Edouard Fritch annonce la réouverture des écoles Tuterai Tane maternelle ainsi que Pirae Taaone, jeudi.



Le Maire de Pirae informe les parents d'élèves que les écoles Tuterai Tane maternelle et élémentaire ainsi que Pirae Taaone resteront fermées ce mercredi 25 janvier 2017.



Les écoles Tuterai Tane maternelle et Pirae Taaone rouvriront jeudi 26 janvier 2017, se rajoutant aux écoles de Fautaua Val et Nahoata ouvertes depuis ce mardi 24 janvier.



Des précisions seront apportées sur la réouverture prochaine de l'école Tuterai Tane Elémentaire.