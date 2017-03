Pirae : l'insertion sociale par le sport

PAPEETE, le 22 mars 2017 - La commune de Pirae a décidé de faire du sport un pilier important de l'éducation et de l'insertion sociale de sa jeunesse. C'est dans ce cadre que la mairie, en partenariat avec les associations de Pirae, a décidé d'organiser un événement sportif par mois pour les jeunes des quartiers.



À partir de samedi, la commune de Pirae, en partenariat avec les associations sportives locales, organisera une activité sportive par mois. Ces événements sont destinés aux jeunes des quartiers de la commune. " La volonté du maire de la ville de Pirae et de son conseil municipal est de poursuivre, voire d'améliorer les actions initiées par le passé visant à favoriser l'accès au plus grand nombre de jeunes de Pirae, à la pratique sportive, en étroite liaison avec le mouvement associatif de la commune ", indique la commune dans un communiqué de presse.



Ainsi selon Abel Temarii, le deuxième adjoint au maire en charge de la Jeunesse et des Sports, lutter contre l'oisiveté des jeunes tout en leur transmettant des valeurs sportives permettrait de réduire la délinquance et les faits de violence. " La délinquance aujourd'hui est un sujet préoccupant. Il faut agir. À Pirae, le mouvement sportif a envie de mettre en place des choses à sa portée, de faire passer des messages, transmettre les valeurs du sport ", explique Abel Temarii avant d'ajouter : "L'année 2016 a vu une baisse de près de 12 % de la délinquance à Pirae, mais ce n'est pas assez. Notre objectif est de descendre sous la barre des 25 %. C'est en les occupant qu'on y arrivera ." Sur une période de dix mois, avec une saison qui démarre à compter du 25 mars, les quartiers se verront proposer différentes activités sportives.



Ainsi, pétanque, randonnée, football, va'a, rugby, cyclisme, natation, athlétisme et volley-ball animeront l'année de la jeunesse de Pirae. Les présidents de neuf associations ont répondu présents à l'appel de la commune. "Chaque opération aura un message destiné aux jeunes. C'est toute l'innovation de ce programme. Nous devons distiller les valeurs du sport au fin fond des quartiers de Pirae. Ce programme s'inscrit dans le plan de prévention. On a une enveloppe de 20 millions de francs à la mairie, réservée aux financements des projets. Tous ces événements représentent un projet à hauteur 3 millions de francs."