Pirae : Le voleur de l'hôpital part en prison pour 2 ans

PIRAE, le 9 février 2017 -Vingt ans, et déjà 19 condamnations pour vols et vols aggravés à son actif. C'est un jeune homme sans repères familiaux ni travail, totalement à la marge, consommateur d'ice et de paka et légèrement manipulateur, qui a écopé ce jeudi de 2 ans de prison ferme avec maintien en détention pour une longue série de vols commis dans la nuit de lundi à mardi dernier dans des bureaux et les chambres de patients dialysés au centre hospitalier de la Polynésie française, à Pirae.Sous ice, le jeune homme s'était présenté aux urgences vers 1 h du matin pour se faire soigner après, dit-il, une mauvaise chute à scooter. Trouvant les délais d'attente un peu longs, le jeune voleur patenté avait mis ce temps à profit pour errer dans l'établissement afin d'y dérober tout et surtout pas n'importe quoi : vini, cartes bancaires, sacs, espèces et même le pantalon de service d'un médecin. Il sera interpellé un peu plus tard dans la nuit par la police sur son engin rue du commandant Destremeau, à l'issue d'un simple contrôle routier.Les fonctionnaires ont en effet découvert son butin dans son sac à dos quand celui-ci l'a ouvert pour leur présenter ses papiers. Connu comme le loup blanc par la justice, les prélèvements ADN réalisés dans le cadre de cette enquête ont par ailleurs permis de le mettre en cause comme étant le principal suspect dans le vol de l'arme de service d'un gendarme , commis au domicile du militaire le mois dernier à Paea. Cette enquête distincte, confiée à un juge d'instruction, se poursuit. R appelons que l'arme a depuis été récupérée