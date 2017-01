Pirae : L'agresseur présumé du papy décédé fin décembre interpellé

PAPEETE, le 10 janvier 2017 - Selon nos informations, il s'agirait d'un jeune homme de 21 ans déjà connu des forces de l'ordre pour des faits de violence. Il aurait reconnu les faits et se trouvait en garde à vue ce mardi. Contactée, la direction de la Sécurité publique s'est refusée à tout commentaire.





Le mercredi 21 décembre dernier, quartier Aute à Pirae, un paisible retraité de 83 ans s'était violemment fait tabasser à son domicile par un rôdeur qu'il avait surpris dans son jardin. Le malheureux devait décéder neuf jours plus tard, après son hospitalisation et plusieurs opérations.



La police était depuis à la recherche du maraudeur qui avait pris la fuite, et le travail des enquêteurs de la direction de la Sécurité publique semble donc avoir fini par payer. Selon nos informations, que la DSP s'est refusée à commenter, un jeune homme de 21 ans considéré comme le principal suspect dans cette affaire a en effet été interpellé et placé en garde à vue, dans le cadre des investigations menées depuis cette violente agression.



Le matahiapo avait été roué de coups, notamment au visage, par un homme qui s'était ensuite introduit dans la maison pour y dérober un sac contenant divers effets dont des cartes de crédit. C'est la femme du retraité qui avait découvert son compagnon gisant au sol. Hospitalisé d'urgence, il s'était vu délivrer 90 jours d'incapacité totale de travail (ITT), obligé de porter une minerve.



Il meurt neuf jours plus tard



Le malheureux devait décéder neuf jours plus tard, le vendredi 30 décembre. La justice cherche maintenant à savoir si ce décès est médicalement parlant en lien avec l'agression, et les éventuelles séquelles que l'octogénaire aurait pu conserver des violences subies le 21 décembre, ou des opérations qui en ont découlé.



En attendant les suites données à l'enquête, le suspect interpellé par la DSP devrait être déféré au parquet puis présenté à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen dans ce dossier de violences aggravées. Le suspect serait par ailleurs défavorablement connu des forces de l'ordre pour divers faits de vols avec violence.