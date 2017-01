Pirae : L'agresseur du papy passe aux aveux, il encourt la perpétuité

Les policiers ont pris cette affaire très à cœur compte tenu de la gravité des faits et de l'âge de la victime

PAPEETE, le 11 janvier 2017 -Le jeune homme, défavorablement connu des forces de l'ordre et déjà condamné deux fois par le tribunal correctionnel pour des faits de vols en réunion et tentative de vol, a été déféré au palais de justice de Papeete ce mercredi après 48 heures de garde à vue dans les locaux de la DSP . Il avait été interpellé lundi par les enquêteurs de la Sûreté de la direction de la Sécurité publique (DSP), récompensant vingt jours d'une minutieuse enquête. Il a reconnu les faits et circonstancié l'agression dont il s'est rendu coupable le 21 décembre dernier.Originaire de Hitia'a O Te Ra, il s'était rendu dans les alentours de Papeete le jour du drame avec un compère, dans le but avoué de commettre des cambriolages, a précisé le procureur de la République Hervé Leroy, cet après-midi. Après avoir visité une première maison située dans le quartier Aute 3, à Pirae, pour y voler du linge et du matériel multimédia, le jeune homme s'était introduit dans le jardin d'une seconde villa, celle de la victime, pour tenter de lui dérober sa voiture, a-t-il indiqué aux enquêteurs. Surpris par le propriétaire des lieux, un vieil homme de 83 ans alerté par les cris inhabituels des chiens des voisins, le voleur l'avait violemment passé à tabac au lieu de s'enfuir.Des coups de poings au menton tout d'abord, puis deux violents coups de pied au visage quand l'octogénaire, inconscient et gisant au sol, reprenait tant bien que mal ses esprits. Découvert inanimé par son épouse, le matahiapo allait être conduit d'urgence à l'hôpital voisin du Taaone où il devait décéder huit jours plus tard, le vendredi 30 décembre, suite à des complications au rachis (colonne vertébrale, Ndlr) confirmées par l'autopsie. Le malheureux avait été admis aux urgences pour un traumatisme crânien, des blessures à la face et une fracture de la vertèbre cervicale.L'affaire est désormais entre les mains d'un juge d'instruction saisi d'une enquête pour vol avec violence ayant entraîné la mort, a fait savoir le parquet ce mercredi. Le placement en détention provisoire du jeune cambrioleur a été demandé. Il encourt la perpétuité.Le monte-en-l'air avait abandonné sa victime le jour des faits, inconsciente, après avoir pris soin de dérober dans la maison une sacoche contenant un téléphone portable, des cartes de crédit et des chéquiers. Les limiers de la DSP ont pu remonter jusqu'à lui une vingtaine de jours après les faits au terme d'un véritable travail de fourmi, la victime n'ayant pu les aiguiller suffisamment au départ de l'enquête. Les policiers ont notamment retrouvé la trace d'un couple de receleurs chez lequel une partie du butin du voleur avait été échangée et qui ont pu fournir de précieuses indications. De sources proches du dossier, le cambrioleur-agresseur ignorait jusqu'à son interpellation, lundi, le décès de l'octogénaire.", a conclu le procureur Hervé Leroy, saluant le travail des enquêteurs.