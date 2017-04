Pierre Marchesini et Yannick Jehanno condamnés pour diffamation envers Nuihau Laurey

vendu à une multinationale qui pille votre peuple

PAPEETE, 18 avril 2017 - L'ancien directeur de publication de la Dépêche de Tahiti, Pierre Marchesini, et l'administrateur de la page Facebook "Unis pour une éléctricité juste en Polynésie", Yannick Jehanno, ont été condamnés mardi en correctionnelle pour "diffamation envers une personne dépositaire de l’autorité publique".Le quotidien La Dépêche de Tahiti avait fait paraître dans son édition du 5 juillet 2016, le courrier "anonyme" d'un lecteur qui accusait Nuihau Laurey, alors vice-président en charge du portefeuille des Energies, d'être "" et d'être "".Nuihau Laurey avait réagi dès publication en annonçant son intention de déposer plainte contre la Dépêche pour la publication de propos diffamatoires "".Mardi, le tribunal correctionnel a condamné Pierre Marchesini et Yannick Jehanno à une peine d'amende de 100 000 Fcfp chacun, assortie de l'obligation de verser 100 000 Fcfp de dommages et intérêts à Nuihau Laurey. L'ancien directeur de publication de la Dépêche de Tahiti et l'administrateur de la page Facebook "Unis pour une éléctricité juste en Polynésie" sont en outre condamnés à payer les frais de procédure.Une autre procédure en diffamation, engagée en mai 2016 par Nuihau Laurey dans ce même dossier de l'énergie vise toujours l'ancienne tavana de Teva i Uta, Valentina Cross, pour "diffamation envers un citoyen en charge d’un mandat public".