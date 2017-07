Phishing : Attention à vos mails

PAPEETE, le 26 juillet 2017- Si aucun chiffre officiel n'existe concernant le phishing en Polynésie, le Club de la sécurité de l'information régionale en Polynésie, ainsi que les professionnels remarquent une recrudescence de ces tentatives d'arnaques.



"Ne fais pas confiance aux inconnus " cette phrase qu'on a entendu enfant et que l'on a répété à nos propres enfants s'applique aussi pour le net. La règle vaut pour les mails.



En effet, depuis un an, le Clusir et les entreprises ont constaté que le nombre de tentatives d'hameçonnage est en forte augmentation. " Ce n'est pas isolé à Tahiti, c'est une tendance mondiale, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de tentatives d'arnaques par le web ", explique-t-on à la banque de Polynésie.



Vous avez probablement déjà été confronté à une tentative de phishing. Des mails se faisant passer pour des sociétés de banques, compagnie téléphonique vous demandent de reconfirmer vos informations confidentielles. La méthode préférée de ces arnaqueurs ? Se faire passer pour de grosses sociétés et pousser les victimes à transmettre leurs données confidentielles. "La plupart du temps ces mails vont essayer de faire cliquer l'utilisateur pour l'envoyer sur un site qui est une copie du site de l'entreprise. En ce moment, il y a une vague de phishing pour les factures de vini? Quand on clique le lien qui est à l'intérieur du mail, on va se retrouver sur un site qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'original. Tout ce qui est icônes et les informations que peut fournir le site ne sont pas actifs. Ensuite, ce qui est très important c'est que sur la barre de navigation, il faut regarder qu'il y a bien un petit cadenas vert. S'il n'y est pas, c'est un faux site."



Pour éviter de se faire avoir, il suffit de faire preuve de bon sens. Si vous n'attendez pas de colis, n'ouvrez pas les mails qui viennent de quelconque entreprise postale. Si vous êtes dans une banque, les mails provenant d'autres banques ne vous intéressent pas, non plus. Si le mail est truffé de faute d'orthographe, c'est probablement un faux, tout comme s'il n'est pas sécurisé, ou que l'adresse mail ou la qualité du site vous semble ne serait-ce que légèrement différent. Dans ce cas-là, plutôt que de prendre un risque décrochez le téléphone pour vérifier l'information. Par exemple, le logo de la Banque de Polynésie qui a été utilisé dans une vaste arnaque sur internet. Les Nouvelles Calédoniennes avaient révélé la semaine dernière que le logo de la filiale Polynésienne de la Société Générale est utilisé par des malfrats pour arnaquer les usagers néo-calédoniens.



Le responsable informatique de la banque de Polynésie, ainsi que le responsable sécurité des systèmes d'informations (RSSI),invitent les utilisateurs à faire attentions à ce genre de détails, par ailleurs ils confirment : "Les banques ne vont jamais demander le numéro de carte et sa clef de sécurité, les identifiants et codes secrets, date de validité et encore moins dans un mail. Ces informations nous les avons, personne chez nous vous les demandera, même pas le directeur d'agence. Ces informations sont confidentielles, seul vous devez les connaître."



Ainsi, les banques et la plupart des grandes entreprises ont deux systèmes de fonctionnement pour répondre à ces attaques à l'encontre de leurs clients. Elles mènent des campagnes d'informations et de communication. "Nous avons des messages d'alertes sur nos pages officielles et faisons passer des communiqués de presse pour expliquer à nos clients comment éviter de se faire avoir. Ensuite l'information des mails frauduleux remonte jusqu'au CERT (computer emergency response team) qui prend les mesures nécessaires pour faire fermer le ou les sites pirates."