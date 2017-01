Philippines: un projet de parc à thème sous-marin inquiète les ONG

Manille, Philippines | AFP | mardi 10/01/2017 -La chaîne de télévision américaine pour enfants Nickelodeon a annoncé son intention de construire un parc d'attraction sous-marin sur une île philippine considérée comme un des derniers paradis de l'archipel, suscitant la colère des associations de protection de l'environnement.



La chaîne, qui a signé des succès planétaires comme Bob l'éponge ou Dora l'exploratrice, a expliqué mardi à l'AFP que ce parc s'inscrirait dans un projet de développement sous-marin de 400 hectares sur l'archipel paradisiaque de Palawan.



Cet ensemble d'îles a été choisi par le groupe car il est célèbre pour abriter "certaines des plus belles plages du monde", a déclaré Ron Johnson, vice-président exécutif de Viacom International Media Networks, propriétaire de Nickelodeon.



Dans un communiqué lundi, Viacom avait indiqué que ce complexe, destiné à ouvrir en 2020, compterait des restaurants et des salons situés à six mètres sous le niveau de la mer.



Le projet se voudrait "l'avocat de la protection de l'océan", poursuit Viacom.



Pour Greenpeace, il servira surtout à détruire certains des plus beaux fonds marins du monde.



"C'est triste et alarmant parce qu'un parc à thème de cette taille ne peut promouvoir la protection de l'environnement en érigeant de telles structures", a déclaré à l'AFP Vince Cinches, de Greenpeace Asie du Sud-Est.



Les organisations de défense de l'environnement qualifient Palawan de "dernière frontière" en raison de ses côtes et forêts intactes, qui abritent une flore et une faune d'une grande diversité. L'archipel compte plusieurs sites inscrits au Patrimoine mondial.



"Je suis inquiète car il y a déjà des problèmes avec des complexes situés dans des zones de mangrove", a déclaré à l'AFP Grizelda Mayo-Anda, directrice du Centre pour l'aide légale environnementale, basé à Palawan.



"Je suis vraiment préoccupée car parfois (...) l'impact environnemental de ces grands projets n'est pas suffisamment étudié", a-t-elle ajouté.



Le Conseil de Palawan pour le développement durable, un organisme gouvernemental, a pour sa part affirmé que le projet de Nickelodeon n'avait pas encore été approuvé.