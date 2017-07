Petite fourmi de feu : est-il déjà trop tard ?

"Ils ont fait le travail, ça a été efficace on ne voyait plus de fourmis. Mais il a sans doute resté un bout de la colonie et c'est reparti comme avant. Maintenant je vois que le CJA ça va être infecté lui aussi, comme en bas de Vaiare, le long de la rivière. Même là où ça été traité, c'est reparti. Et là où c'est contaminé, c'est très difficile de travailler la terre pour le faapu ou même de passer la débroussailleuse : ça brule. Cette fourmi de feu c'est tout nouveau chez nous, on ne peut pas encore dire les conséquences pour l'avenir, mais quand c'est contaminé c'est vraiment dur. Là où j'habite ce sont des faapu, ça va encore, mais elle est aussi là où les gens habitent."

"A Vaiare il y beaucoup de gens qui vendent des plantes et des fleurs, s'ils ne vérifient pas soigneusement leur terre, ils vont contaminer tout le reste. Maintenant la fourmi de feu est arrivée à Opunohu, elle n'y était pas avant."

"Ce sont des traitements à refaire régulièrement, et pour couvrir toutes les zones attaquées il faudrait qu'on s'y mette tous pour l'éradiquer. Mais là c'est déjà un peu trop tard. L'an dernier on avait traité 15 Ha à Moorea, on a revenu dans la zone toutes les six semaines pendant un an. Mais s'il reste une seule colonie en dehors de la zone, elles reviennent. Je pense qu'il va falloir apprendre à vivre avec maintenant."

"Quand on traite dans la nature en fond de vallée, avec le relief du terrain, c'est très dur. Et il faut entrer en plein cœur de la zone contaminée donc on se fait piquer, même si on est équipé… J'avais fait Ahonu à l'arrivée de la PFF et ce n'était pas évident. On était partis à pied tout au fonds de la vallée pour traiter, mais c'était trop difficile d'accès et ça n'a pas suffi, on la connaissait encore mal. Elles sont terribles, elles sont dans le sol, dans les arbres, quand il pleut elles se font des petits radeaux et montent dessus…"

"pour le traitement comment ça se passe. On va sur zone et la première chose c'est de fabriquer le produit sur place pour qu'il soit au max de sa fraicheur. Ensuite on pulvérise à la main, on ne peut pas utiliser de gros moyens dans la nature, par les airs le produit n'arriverait pas au sol. Il faut une semaine de travail à 5 gars pour traiter 15 hectares. Et il faudrait le refaire toutes les six semaines… C'est comme les rats, si tu traites ta maison mais le voisin ne le fait pas, il y en aura toujours. Et les gens se baladent avec de la terre, des plantes, des graviers, et c'est comme ça qu'elle revient ou se propage."

"c'est chirurgical, ils grimpent dans tous les arbres, sur les falaises… Je ne pense pas que ce soit duplicable sur toute l'île."