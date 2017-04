"Peter Pan" : envolez-vous pour un monde imaginaire avec le Centre de danse Tamanu

PUNAAUIA, le 10 avril 2017 - Les danseurs du Centre de danse Tamanu vous proposent 1h30 de rêves et d'aventures avec le célèbre Capitaine Crochet, la Fée Clochette et son compagnon Peter Pan. Une centaine d'élèves monteront sur la scène du Grand théâtre, jeudi soir, et enchaîneront 22 chorégraphies dans un décor magique.





Et s'il était possible de s'enfuir vers un monde lointain, sans aucune règle… Un monde imaginaire… Le Centre de danse Tamanu présentera le 13 avril son nouveau spectacle "Peter Pan", tiré de l’œuvre de James Matthew Barrie. Une idée de la directrice de l'école, Jocelyne Yhuel, chargée également des chorégraphies, qui a confié l'adaptation et la mise en scène à Solène Le Houëdec. Venu récupérer son ombre égarée, Peter Pan va faire connaissance avec les enfants Darling et les conduire sur l’île du Jamais. Sous les yeux de la jalouse Fée Clochette, Wendy et ses frères partent à la découverte de la lagune des sirènes, la tribu des Indiens conduite par Lily la Tigresse, avant d’affronter le célèbre Capitaine Crochet. Ce dernier n’a qu’une obsession : attraper Peter Pan et les enfants perdus pour assouvir sa soif de vengeance, mais tic-tac, tic-tac… le crocodile n’est pas loin, prends garde à toi Crochet ! Comme les rêves qui se passent de mots, l’histoire est racontée par le corps des danseurs et est ponctuée par des projections vidéo.