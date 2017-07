Pétanque – 3e Trophée Tahiti Infos : La victoire pour les frères Tuaiva

Rainui Tuaiva, capitaine de l’équipe gagnante :



Le bilan de ces deux jours de compétition ?



« Cela s’est bien passé, tout à marché pour nous puisqu’on a gagné. Samedi, on a bien marché, aujourd’hui cela a été beaucoup plus difficile avec des victoires courtes, 13-10 en huitième et en quart de finale. En demi et en finale c’est passé plus facilement. Le niveau n’était pas mauvais. Mon frère et Yann sont des joueurs d’expérience, on est tous partis aux championnats du monde donc on a le niveau. »



Chacun a sa spécialité ?



« On est tous les trois complets, on pointe et on tire. C’est moi qui ai pointé puisque je suis le capitaine, c’est moi qui gère le jeu. Je suis venu de Raiatea pour jouer avec mon frère. On a gagné, c’est super. Personnellement, j’aimerai repartir à l’international mais pour cela il faut des sponsors. »



Comment as-tu débuté dans cette discipline?



« Dans le quartier, à Mamao, on jouait depuis longtemps à la pétanque. Je jouais avec le grand père, on a commencé à gagner des cartons de poulet, cela a commencé comme ça. J’ai ensuite continué. J’aime la simplicité entre les joueurs. Si l’autre a une défaillance, il faut le soutenir pour qu’il revienne dans le jeu. Quand on gagne l’autre ne se fâche pas, c’est ça la pétanque. Merci à tous les participants et merci au seigneur qui m’a fait gagner aujourd’hui. » Propos recueillis par SB