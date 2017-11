Pesticides : Les légumes importés pointés du doigt

PAPEETE, le 14 novembre 2017 - Mardi matin, la direction de l'agriculture et le ministre de développement des ressources primaires ont présenté les résultats des campagnes d'analyses des résidus de pesticides dans les fruits et légumes disponibles sur le territoire. Selon les tests, les produits locaux sont moins chargés que les produits importés.



Contrairement aux idées reçues, les fruits et légumes locaux contiennent moins de pesticides que ceux qui sont importés. En effet, la direction de l'agriculture en partenariat avec le ministère du Développement des ressources primaires et les laboratoires de Papara ont présenté mardi les résultats des campagnes d'analyses des résidus de pesticides dans les fruits et légumes entre juillet et août 2017.



Sur 92 échantillons étudiés, 79 étaient des produits locaux issus de 24 producteurs différents et 13 échantillons étaient des produits importés disponibles dans les grandes surfaces du territoire.



Ainsi sur les 79 produits locaux, 96% étaient conformes à la réglementation locale et 67% ne présentaient aucun résidu, selon la réglementation Européenne 92% de ces fruits et légumes étaient conformes. Du côté des produits importés, la chanson n'est pas la même. Ainsi selon la réglementation de conformité polynésienne, 85% des produits étaient conformes, mais seulement 23% ne présentaient aucun résidu. Cette conformité chute à 46% selon la norme européenne. Soit plus de la moitié des fruits et légumes importés en Polynésie ne sont pas conformes selon la réglementation Européenne.