Pérou: Un El Niño côtier a déjà tué 43 personnes en 2017

Lima, Pérou | AFP | mercredi 07/03/2017 - Depuis le début de l'année 43 personnes ont perdu la vie au Pérou et près de 550.000 ont été touchées, victimes des conditions météorologiques provoquées par un El Niño côtier.

Au total, 546.052 personnes ont été touchées par ces dérèglements climatiques à travers les 24 régions du pays, 72 personnes ont été blessées, 6.522 maisons se sont effondrées et 814 km de routes ont été détruites, selon les chiffres de l'Institut national de la défense civile (Indeci).

Le réchauffement des eaux de l'océan Pacifique dans le nord du Pérou a encore renforcé le phénomène connu comme "un El Niño côtier", déclenchant de fortes pluies, des crues des rivières et des glissements de terrains.

Selon les chiffres du comité chargé d'étudier ce phénomène El Niño, la température maximale de l'eau le long des côtes du Pérou a grimpé de 6 degrés, atteignant les 27 degrés dans le nord.

Les pluies qui ont frappé le Pérou ces dernières semaines sont similaires à celles qu'avaient connues le pays lors du dramatique El Niño de 1998, lors duquel 500 personnes avaient trouvé la mort.

Le pire phénomène El Niño au Pérou a été celui de l'hiver 1982-1983, lors duquel 9.000 personnes avaient péri, victimes notamment des épidémies, avec une chute de 11,6% du PIB du pays. En 1997-1998, 500 personnes sont mortes et le PIB avait chuté de 6,2%.