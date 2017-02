Pension de famille: label, un pas de plus vers la professionnalisation

"Chaque année vous vous démontrez l'importance que vous représentez dans le paysage du tourisme polynésien. La Polynésie a cette particularité d'avoir une offre d'hébergement très diverse. Nous avons les hôtels internationaux, mais nous avons aussi ce produit spécifique unique à travers le monde. Aujourd'hui, vous êtes 290 pensions de famille à travers toute la Polynésie et c'est finalement, vous, parfois, qui maintenez et créez une activité de l'emploi, qui maintenez une dynamique dans nos archipels. Je sais que parfois c'est malgré et contre tout avec toutes les difficultés que vous rencontrez, plus on est loin de Tahiti et plus c'est compliqué. Nous avons conscience de ses difficultés

Je salue également le travail considérable accompli par votre association, depuis 2010, avec Melinda qui est en première ligne. Tout ce travail qui a été accompli pour vous rassembler, pour vous structurer, pour améliorer la qualité de vos hébergements, pour vous professionnaliser, jusque dans les îles les plus éloignées. Puis mettre tout cela dans une norme, dans un label, et le faire savoir, communiquer, sur des marchés à l’international toujours plus nombreux."

L'année 2017 sera consacrée à la communication et à la promotion. Nous allons nous positionner sur l'Amérique du Nord

" Ce qui péchait dans notre secteur était une reconnaissance de qualité donc c'est bien pour cela que notre premier projet a été de mettre en place un label. Nous savons que le label clef vacances en France a 20 ans d'expérience. Ils n'ont plus rien à apprendre, nous avons travaillé là-dessus et aujourd'hui nous sommes fiers d'avoir ce label clef vacances, ici le label["Ia ora au cœur des traditions". Fin 2016 nous avons labellisé 115 pensions de famille alors qu'en 2016 il n'y en avait que 104, beaucoup de nos membres ne sont pas labellisés parce qu'ils ne se sentent pas encore prêts

e projet de labellisation est un projet qui est indispensable à la promotion de la destination. Le client a besoin de savoir où il va. Le distributeur qui commercialise la destination a besoin de comprendre ce que sont les pensions de famille. Le fait de se réunir et d'avoir un label, c'est indispensable. C'est tellement indispensable qu'à la base ça ne sert à rien de faire la promotion de la petite hôtellerie s'il n'y a pas de label. Cette labellisation était attendue depuis très longtemps et elle aboutit aujourd'hui soutenue par un organisme qui a réussi dans ce domaine et qui est une référence mondiale (NDLR Clefs vacances). Ça donne toute la caution au secteur et la possibilité pour les acteurs qu'en font la promotion pour valorise le secteur.