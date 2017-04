Pêche sous-marine : doublé historique pour Tahiti

PAPEETE, le 6 avril 2017. Le 32e tournoi interpacifique de pêche sous-marine à Guam s'est tenu du 26 au 31 mars. Cette compétition est une étape importante du calendrier sportif car elle permet aux équipes d'être sélectionnées pour les championnats du monde.



Une délégation polynésienne a participé au 32e tournoi interpacifique de pêche sous-marine qui s'est tenu du 26 au 31 mars à Guam. Rahiti Buchin de la Fédération tahitienne des sports subaquatiques de compétition raconte ces deux journées de compétition. Pour le premier jour, "la stratégie des Tahitiens est simple : Dell et Rahiti doivent compléter les deux espèces de nanue et d’autres prises sur une zone située non loin de la bouée de départ alors que Joël et Maui doivent pointer sur une pierre gorgée d’espèces en bout de zone ", souligne la fine flèche. " Les filles, quant à elles, doivent raguer toute la baie en face de la bouée de départ. Dell et Rahiti ont appliqué la stratégie à la lettre mais peinent à sortir des nanue devenus très craintifs. Un combat se met en place avec les Australiens et les équipes poussent progressivement les apnées de plus en plus profond. La démarche s’avère peu rentable. Aucune des 2 équipes n’arrivent à prendre du poisson et les deux Tahitiens, sous les conseils avisés de leur capitaine, descendent vers le bord en direction d’une pierre repérée. Là, ils sortent quatre gros nanue ainsi que quatre autres prises valables à trou dans à peine 10 mètres d’eau… De leur côté, Joël et Maui s’arrêtent finalement sur une faille et sortent près de 15 prises en seulement une heure. Les filles aussi sortent un gros hoa près de la bouée de départ dès les premières minutes. Bonne entame de compétition pour nos tahitiens mais hélas, la suite sera moins glorieuse. En effet, si les filles restent régulières dans leur pêche, les deux équipes masculines ne sortent plus rien durant près de 2 heures… Heureusement, Mauiarii et Joel trouve un beau tombant très profond. Entre 35 et 38 mètres, ils sortent de gros kuripo, un uhu totoke et un « Orangefin Emperor » (espèce de ‘ō’eo)."



Au final, les Polynésiens présentent 37 prises valables contre 29 seulement pour les Calédoniens et 27 pour les kiwis. Les filles ont elle présenté neuf prises valables dont un gros pa’a’aihere nīnamu. Elles ont cinq prises d’avance sur les australiennes et près de 60% de plus au classement provisoire.



Lors de la seconde journée. Dell et Rahiti surprennent tout le monde en pêchant à trous juste sous le bateau de départ. Ils sortent deux prises valables (‘āpa’i). "Conseillé par le capitaine, Mauiarii et Joël quant à eux trouvent une faille « magique » dans la passe juste en face de la bouée de départ", explique Rahiti Buchin. « En moins d’une heure, jackpot ! Ils sortent huit prises dont quatre gros nanue, des tāpi’o et un « leopard coral trout », espèce proche du ha’amea » , se souvient Romuald Montagnon. Les filles sont moins chanceuses et elles n’ont qu’une prise dès la première heure. Par la suite, ce sera chou blanc pendant près de 3 heures… Heureusement, elles finissent par dénicher quatre autres prises avant la fin de compétition.



A la pesée, les filles présentent cinq prises contre six pour les Aussies mais leur avance de la veille leur permet de remporter haut la main le tournoi. Les hommes finissent encore premier de la journée avec cette fois ci « seulement » deux prises de plus que les Néozélandais et trois prises de plus que les Calédoniens. Tahiti remporte à l’étranger un doublé historique dans l’histoire de la chasse sous-marine polynésienne.



L’année prochaine, le tournoi se tiendra à Hawaii sur l’île de Kauai. Le championnat local reprend dès la fin du mois d’avril avec le championnat individuel qui sera aussi comptabilisé pour les sélectives pour le mondial 2018 qui se tiendra au Portugal.