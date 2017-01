Pêche sous-marine : Les raromata’i se préparent pour la saison 2017

Afin de se préparer aux mieux à ces grands évènements, le club de Raiatea organise régulièrement des compétitions en interne et les fines flèches de Raiatea en ont organisé une avec le club de Bora bora le samedi 14 janvier.



Compétition en individuelle selon le même règlement que celui de la fédération, 6 compétiteurs et leur suiveurs ont pris part à cette compétition réservée aux licenciés des Raromata’i.



Un grand bravo aux champions des Raromata’i qui donneront encore du fil à retordre cette année aux champions de Tahiti et Moorea.



Parole à Teavanui BARRIER, président des Black fins de Raiatea :



Félicitations à tous car la météo n’a pas été clémente avec un To’erau soutenu et beaucoup de pluie. Ces repérages de zone nous seront utiles pour le championnat de juillet 2017 sur Bora Bora .Ces intra ont aussi pour objectif de définir pour nous les futurs binômes selon le classement et les affinités.



Michel WILLIAMS à une fois de plus démontré son savoir-faire et sa forme physique avec ces 20 prises dont 3 bonifications et un poids total de 13.880 kg.Il est parti en trombe pour une pêche en tête de file à la vague puis vers la profondeur. Hermann TEHAU de Bora se place 2° avec ces 12 prises et 8.160 kg fait uniquement en profondeur. Taumata TIXIER finit 3° avec 8 prises et 2 bonifs et un poids total de 4.380 kg réalisé à la vague et en profondeur.



Je tiens à remercier papi William et sa famille du snack Roti pour notre diner et l’accueil. Un grand merci aussi également à Heiarii et Roger pour leur aide en tant que capitaine de bateau et aide logistique ainsi que tous nos suiveurs pour la sécurité.



Les prochains rendez vous prévus aux Raromata’i :



1° intra binôme le samedi 25 et dimanche 26 Février sur la côte EST de Raiatea.

2° intra binôme le samedi 4 Mars sur Bora. Départ de Raiatea et retour Raiatea et dimanche 5 Mars sur la côte EST de Raiatea.

3° intra binôme le samedi 29 Avril sur Bora. Départ de Raiatea et retour Raiatea et dimanche 30 Avril sur la côte EST de Raiatea.

4° intra binôme le samedi 6 et dimanche 7 mai à Bora.



