Pêche sous-marine – Championnat de Polynésie 2017 : Les Raromata’i en préparation

Dans le cadre de leur préparation, ces deux clubs ont organisé une journée de compétition afin de se mesurer et de parfaire leur préparation technique et physique.



Teavanui BARRIER, président du club des Black Fins de Raiatea, nous raconte la journée : « Nous avons quitté le skate park de Uturoa aux alentours de 6h du matin, le samedi 6 mai, en direction de Bora bora où nous avons rejoint la team EVO SPEARFISHING au large de la pointe de TURIROA. En raison d’une houle soutenue de sud-ouest de 2m avec un léger vent du nord, nous avons fait le choix de faire la compétition à l’abri sur la côte nord est de l’île, entre la pointe TOPA TO et Motu ROA. »



Afin de durcir la compétition, les organisateurs ont été décidé de « raccourcir la zone à 3 km au lieu de 6 km prévus initialement afin d’augmenter la compétitivité entre les binômes et rendre la pêche plus difficile. Nous avons aussi décidé de donner le départ en extrémité de zone avec un retour au même point de départ. »



A 8h30, le départ était donné par Terehau, le jeune capitaine des BLACK FINS. Michel WILLIAMS et Taumata TIXIER ont, au début de la compétition, privilégié une pêche à la vague, suivis tant bien que mal par Teavanui BARRIER et son coéquipier Micka.



Finalement, c’est au fond que Michel et Taumata ont sorti une pêche exceptionnelle tant par le nombre de prises que par les espèces dénichées. 37 prises dont 2 bonifiées, difficile de faire mieux. Tahiti aura fort à faire lors des prochains championnats face à cette paire d’exception. Teavanui BARRIER et Micka, deuxièmes au classement de la journée, ont sorti quant à eux 19 prises dont 2 bonifiées.