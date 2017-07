Pêche illégale de tortues à Moorea, deux braconniers chez les gendarmes

MOOREA, le 11 juillet 2017 - Deux chasseurs de tortues et leur client ont été interpellés par les gendarmes ce mardi.



Les militaires de la brigade de Moorea ont été informés ce mardi qu’un individu, âgé de 48 ans, détiendrait illégalement une tortue vivante, a-t-on appris par la gendarmerie. Les investigations menées ont confirmé les soupçons et une perquisition a été réalisée au domicile de la personne concernée. Sur les lieux, les militaires découvrent une tortue vivante présentant une plaie à la nageoire ainsi que 18 plants de cannabis. L’animal est transféré à la clinique des tortues pour y être soigné.



Entendu sur les faits, le mis en cause explique avoir acheté deux tortues à des pêcheurs locaux. Il a tué l’une d’elles pour en consommer la viande et a conservé la seconde vivante. Les deux pêcheurs, âgés de 21 et 25 ans, ont également été identifiés et ont été entendus sur les faits.



Au terme de leur audition, les trois auteurs ont été remis en liberté dans l’attente d’une décision du parquet.