Pays, Etat et communes signent une convention-cadre pour la rénovation urbaine de l’agglomération de Papeete

PAPEETE, le 20 juin 2017 - Mercredi Pays, Etat et les communes de Mahina, Pirae, Papeete et Punaauia ont signé une convention-cadre une convention-cadre portant dispositions pour le pilotage partenarial du programme de rénovation urbaine de l’agglomération de Papeete.



Le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, René Bidal, et le ministre du Logement, de l’aménagement et de l’urbanisme, Jean-Christophe Bouissou, les maires des communes de Mahina, Papeete et Punaauia, le représentant de la commune de Pirae, ainsi que le syndicat mixte en charge de la gestion du Contrat de ville représenté par sa présidente, Tenuhiarii Faua, ont signé, mardi, une convention-cadre portant dispositions pour le pilotage partenarial du programme de rénovation urbaine de l’agglomération de Papeete.



Ce projet de rénovation urbaine consiste à apporter d’importantes modifications aux quartiers sélectionnés par chaque municipalité pour les rénover et améliorer la qualité de vie des habitants mais aussi les désenclaver en créant de nouvelles liaisons avec ces quartiers et villes voisines. Cette rénovation peut concerner la réhabilitation, la construction et la démolition de logements, mais également la réalisation d’équipements publics, de voiries, d’espaces verts. Les projets de rénovation urbaine, en contribuant à remettre ces quartiers dans une nouvelle dynamique territoriale et sociale, s’inscrivent de fait dans une démarche de développement durable et de politique de la ville.



L’objet de la convention cadre signée mardi vise à définir les modalités de la gouvernance et de suivi du programme de rénovation urbaine de l’agglomération de Papeete. Elle traduit les engagements des partenaires pour assurer la programmation et de suivi des opérations nécessaires à la mise en œuvre notamment des projets de rénovation urbaine suivants :

- Mahina : Reconquérir le littoral pour favoriser une stratégie écotouristique

- Papeete : Redynamiser le centre-ville de la capitale régionale du Pays

- Pirae : Désenclaver pour développer le principal quartier de la commune

- Punaauia : Conjuguer la « renaissance urbaine » d’Outumaoro avec le projet touristique majeur

Afin d’assurer l’inter ministérialité nécessaire à l’efficacité de la programmation urbaine des projets de rénovation urbaine, le Pays va ainsi créer une commission spécialisée du Comité d’Aménagement du Territoire dédiée au programme de rénovation urbaine.