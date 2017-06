Pays-Bas: un correcteur d'examen disparaît, les étudiants contraints de repasser l'épreuve

La Haye, Pays-Bas | AFP | mardi 20/06/2017 - Un professeur a disparu dans la nature avec les copies d'examen de 80 étudiants qui sont désormais contraints de repasser une épreuve comptant pour le diplôme final, a rapporté mardi une université néerlandaise.

"Nous avons tout fait pour le retrouver et pour remettre la main sur les copies mais il a disparu depuis plusieurs semaines", a déclaré à l'AFP Aris Willems, porte-parole de l'université ROC Midden Nederland d'Utrecht (centre).

"En concertation avec l'inspection académique et le ministère de l'Education, nous avons donc décidé de faire repasser l'épreuve", a-t-il poursuivi, au grand dam des étudiants qui pensaient avoir validé leur diplôme de cuisinier.

Les multiples tentatives pour retracer le professeur sont restées vaines. Une délégation de l'université s'est même rendue à son domicile, où la sonnette a retenti dans le vide.

Une situation "unique" et "très dérangeante pour tout le monde", a avoué Aris Willems. "Je n'avais encore jamais vu ça. Nous sommes désolés pour ces étudiants" qui vont devoir plancher de nouveau sur un oral de Néerlandais passé en mars et en avril.

Se croyant en vacances, ils vont devoir rendre leur serviette de plage et regagner le campus, alors que certains ont déjà fêté leur bonnes notes.

L'épreuve en question compte peu dans la validation du cursus mais, sans ces copies, "les résultats ne peuvent pas être ajoutés dans le relevé de notes, et ne sont pas valables", a expliqué Aris Willems.

Pas le choix donc pour les étudiants lésés, qui devront plancher une deuxième fois, à partir du 29 juin, en néerlandais sur l'épreuve "présenter et débattre".