Paul Yeou Chichong élevé au grade d’officier de l’Ordre National du Mérite

PAPEETE, le 01/12/2017 - De nombreuses personnalités se sont rassemblées, jeudi soir, au restaurant Le Plazza de Papeete afin d’assister à la remise de médaille à Paul Yeou Chichong. Ce dernier, nommé chevalier dans l’ordre national du mérite en 1999, a été élevé au grade d’officier dans ce même ordre, promulgué par décret au JORF du 15 novembre 2016.



C’est Alban Ellacott qui a présidé cette cérémonie soulignant le parcours professionnel remarquable de ce personnage diplômé de HEC à la tête de nombreuses sociétés sur le Fenua, plus d’une dizaine. Il a ainsi créé plus de 200 emplois au Fenua.



Alban Ellacott n’a pas manqué de souligner également l’engagement personnel de Paul qui s’est largement investi dans les associations de bienfaisance et caritatives, et notamment au sein du Lions Club de Papeete, l’association Koo Men Tong, les amis du Musée Paul Gauguin ou encore ces dernières années en soutenant les actions de nombreuses associations d’handicapés.



Membre particulièrement actif dans la communauté chinoise, Paul Yeou Chichong a, rappelons-le, rencontré le premier ministre Georges Pompidou en 1964 et lui a soumis le souhait des Chinois de Tahiti d’accéder à la nationalité française : une demande acceptée via l’adoption d’une mesure de naturalisation collective de tous les ressortissants chinois de Tahiti.



Au-delà de toutes ces actions, âgé de 84 ans, Paul, à la retraite évidemment, est également connu à Tahiti pour sa passion de collectionneur : il possède en effet plus de 350 œuvres originales de maitres dont entre autres des Gauguin, Renoir, Picasso, Monet et bien d’autres.



Paul Yeou Chichong fait ainsi parti des rares fondateurs de la société polynésienne contemporaine ayant participé à l’histoire et au développement de cette petite île du Pacifique ! Un hommage bien mérité.