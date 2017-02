Paul Manate est en repérage à Tahiti pour son premier long métrage

PAPEETE, le 6 février 2017 - Le Polynésien Paul Manate est de retour sur sa terre natale. Il vient pour avancer sur la réalisation de son premier long métrage. Professionnel de l'audiovisuel, il profite de son passage pour intervenir au Fifo avec Archipel production.



Il est lecteur-consultant pour Canal + et pour des producteurs indépendants qui veulent avoir une expertise de leur scénario. Concrètement, Paul Manate lit des scénarios et fait un rapport pour faire évoluer ce scénario, au besoin. Il fait aussi des tournages en tant qu'assistant réalisateur et donne des cours de scénarios à l'université de Rennes, où il vit aujourd'hui.



" Je suis actuellement sur l'écriture d'une série policière pour Gaumont TV ", poursuit-il, et, quand il trouve le temps, il écrit et tourne ses propres films. Il y a quatre ans, il a notamment tourné à Tahiti le court-métrage Nevermore, co-produit par Archipel Production et soutenu par l’APAC (l’aide à la production locale qui est devenu le SCAN).



Sa liste de films personnels devrait bientôt s'allonger avec un long métrage. Le premier. " C'est l'histoire d'une rencontre, d'une prédiction, faite par une jeune tahitienne Tahua qui prédit à son lointain cousin, qui travaille comme assistant parlementaire à l'Assemblée, 'qu'il va mourir mais qu'elle le sauvera'. Il n'y croit pas au début mais il est peu à peu victime de malaises et cherche donc à la retrouver. Mais elle lui échappe... "



À la question pourquoi se lancer dans une telle aventure? Il répond : " j'ai écrit et réalisé quatre documentaires et quatre court-métrages de fiction, c'est donc tout naturel pour moi de vouloir passer au long-métrage ". Ce nouveau projet est en cours de concrétisation, il sera co-produit par Filmin'Tahiti.



Paul Manate vient d'arriver sur le territoire pour dix jours. " Nous allons essayer de trouver tous les décors du film, ceux qui existent déjà bien sûr, mais aussi ceux que j'ai imaginé. Si j'ai le temps, je ferai aussi un pré-casting. "



Le long métrage sera entièrement tourné à Tahiti. " À Papeete, bien sûr, mais aussi dans les districts à Mahina et sur la presqu'île, à Tehuapoo. Nous aimerions tourner en septembre/octobre 2017 mais tout dépendra des repérages et du budget que l'on aura à ce moment !" Paul Manate a déjà son comédien principal, "j'ai déjà tourné un court-métrage avec lui. Il s'appelle Sebastian UIrzendowsky, est d'origine allemande mais est métis. Pour le reste je prendrai des interprètes sur place d'où un gros casting à réaliser car 90% des rôles sont des polynésiens de tout âge."



Né à Papeete en 1969 il a passé son enfance à Tahiti, à Mahina où il a toujours de la famille. À la fin des années 70, son père, ingénieur à Mururoa, a été muté en région parisienne. " À partir de là, nous sommes restés en France, dans les Yvelines puis le Val-de-Marne. "



Il a suivi un bac scientifique " mais ce n'était clairement pas ma voie ", confie-t-il. " J'ai fait Sciences-Po à Paris puis un DEA de cinéma à la Sorbonne. J'ai commencé à travailler pour un syndicat de producteurs de films, j'étais chargé de créer des stages de formation professionnelle pour les producteurs. " Le cinéma et l'écriture l'intéressaient " alors j'ai quitté ce job administratif pour enchaîner les tournages comme simple régisseur ou assistant de production. J'ai aussi très vite commencé à être lecteur de scénarios pour Canal + et à réaliser mes propres films, des documentaires (des portraits de musiciens) et des court-métrages de fiction. "



Ce professionnel de l'audiovisuel profite de son passage pour partager son expérience au Fifo. " Archipel productions m'a proposé de faire partie d'un comité pour conseiller des porteurs de projets de films. Lire leurs dossiers, faire partager ma petite expérience... "