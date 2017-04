Pas-de-Calais: après un fort score du FN dans sa commune, le maire traite ses administrés de "connards" et va démissionner

Lille, France | AFP | lundi 24/04/2017 - "Je ne veux pas consacrer ma vie à des connards": le maire d'Annezin dans le Pas-de-Calais a insulté ses administrés qui ont majoritairement voté pour Marine Le Pen dimanche et compte démissionner.



"C’est catastrophique ! Il est possible que je démissionne car je ne veux pas consacrer ma vie à des connards", a déclaré à voix haute dimanche soir Daniel Delomez, maire PS de cette commune de quelque 6.000 habitants, une déclaration reprise par un journaliste de l'Avenir de l'Artois.

"Ce mot a été très mauvais et était exagéré mais je maintiens le fond de ma pensée", a déclaré à l'AFP M. Delomez qui précise avoir "visé personne de particulier dans la salle de vote" mais que "l'ambiance (l')a perturbé".

Marine Le Pen y a recueilli quelque 38,09% des suffrages devant Jean-Luc Mélenchon (19,25%) et Emmanuel Macron (17,29%).

"J'étais vexé qu'autant de gens puissent voter FN", explique l'édile qui a "voté utile" au premier tour en choisissant Jean-Luc Mélenchon mais qui glissera "sans hésiter" un bulletin de M. Macron dans l'urne pour le second tour.

M. Delomez compte remettre sa démission au conseil municipal après en avoir discuté mardi avec son groupe politique (divers gauche).

"J'ai 70 ans, cela fait 9 ans que je suis maire, je suis un peu blazé...", admet-il.